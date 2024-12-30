50Âå¡¦´é¤ä¤Ä¤ì¤â¤»¤º¤Ë9kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¡£¤ª¤Ê¤«¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¿©ºà¤È¥ì¥·¥Ô¡§2024Ç¯ÅÂÆ²Æþ¤ê¡Ô·ò¹¯¡Õµ»ö2°Ì
2024Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°µ»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú2024Ç¯·ò¹¯ÉôÌç2°Ì¡Û¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤ä¤»¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î¤ª¤Ë¤ã¤µ¤ó¹Í°Æ¤Î¡Ö¤¿¤ó¥¿¥ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤ò»²¹Í¤Ë¡¢5¤«·î¤Ç-9kg¤òÃ£À®¤·¤¿¥Ê¥ß¥¨¤µ¤ó¡Ê59ºÐ¡Ë¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ª¤«¤º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»ö¤Î½é½Ð¤Ï2024Ç¯3·î¡£²Á³Ê¤äÇ¯Îð¤Ê¤É¡¢µ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼¹É®»þ¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾®´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¿¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤Û¤á¤é¤ì¤Þ¤¹
Ã±ÉÊ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä¥Õ¥¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´é¤¬¤ä¤Ä¤ì¤ÆÉÏÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÇú¿©¤Ù¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¥Ê¥ß¥¨¤µ¤ó¡Ê59ºÐ¡Ë¡£¡Ö¤¿¤ó¥¿¥ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢5¤«·î¤Ç9kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ª¤Ë¤ã¥ì¥·¥Ô¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ê¤É¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤È¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Á´¿È¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤Æ´é¤ä¤Ä¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥ì¥·¥Ô¤Ï¡Ö¤º¤ë¤¤¤ä¤»ÈÓ¡×¤ä¡ÖÂçÆ¦¤È¥¨¥Î¥¤Î¥Á¡¼¥º¤Î¤»¡×¤Ç¤¹¡£
ÂçÆ¦¡¦Æ¦À½ÉÊ¤Ç¤ª¤Ê¤«¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë
ÂçÆ¦¤äÆ¦À½ÉÊ¤Ï¿©ÊªÁ¡°Ý¤â´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê°Õ³°¤ÈÊ¢¤â¤Á¤¬¤¤¤¤¿©ºà¡£
¡ü¤º¤ë¤¤¤ä¤»ÈÓ¡ãÄ´Íý»þ´Ö10Ê¬¡¦¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¡ä
ÎÌ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤ì¤Ð¼çºÚ¤Ë¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¤éÉûºÚ¤Ë¡£
¡ÚºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¾ø¤·ÂçÆ¦¡¡100g
¥ª¥¯¥é¡¡8ËÜ¡Ê68g¡Ë
¥Ê¥á¥³¡¡1¡¿2¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê100g¡Ë
¥ï¥«¥á¡Ê´¥Áç¡Ë¡¡Âç¤µ¤¸2
A¡Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ëÂç¤µ¤¸1¡¢ðùÎ³¥³¥ó¥½¥á¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡¢¤·¤ç¤¦¤æ³Æ¾®¤µ¤¸1¡Ï
¤¹¤ê¥´¥Þ¡ÊÇò¡Ë¡¡¾¯¤·
¡Ú¤Ä¤¯¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡¥ï¥«¥á¤Ï¿å¤ÇÌá¤·¡¢¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£¥ª¥¯¥é¤Ï¥Ø¥¿¤ò¼è¤ê¡¢1cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ê¥á¥³¤Ï¤¢¤ì¤ÐÀÐ¤Å¤¤ò½ü¤¡¢¤Û¤°¤·¤Æ¤µ¤Ã¤ÈÀö¤¦¡£
¡Ê2¡Ë¡¡ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ë¡Ê1¡Ë¤Î¥ª¥¯¥é¤È¥Ê¥á¥³¤òÆþ¤ì¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç4Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¥ï¥«¥á¤ÈÂçÆ¦¡¢A¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¤¹¤ê¥´¥Þ¤ò¤Õ¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬182kcal¡Ï
¡ã¤ä¤»MEMO¡ä
Æ¦¡¢³¤Áô¡¢¥ª¥¯¥é¤ÇÉÔÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤â¡¢¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤â°ìÅÙ¤Ë¤È¤ì¤Þ¤¹¡ª
¡üÂçÆ¦¤È¥¨¥Î¥¤Î¥Á¡¼¥º¤Î¤»¡ãÄ´Íý»þ´Ö10Ê¬¡¦¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¡ä
¥Á¡¼¥º¤Î¥³¥¯¤È¡¢Æ¦¤Î´ÅÌ£¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¡£
¡ÚºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¾ø¤·ÂçÆ¦¡¡100g
¥¨¥Î¥¥À¥±¡¡100g
A¡Î¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÂç¤µ¤¸1¡¢ðùÎ³¥³¥ó¥½¥á¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¾®¤µ¤¸1¡¿2¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¾®¤µ¤¸1¡¿3¡Ï
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡¡15g
¡Ú¤Ä¤¯¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡¥¨¥Î¥¥À¥±¤Ïº¬¸µ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢¤Ð¤é¤·¤Æ¤«¤éÄ¹¤µ¤ò3¡Á4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÂçÆ¦¤È¡Ê1¡Ë¤òÆþ¤ì¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç3Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡¡½Áµ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤ê¡¢A¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤ÆºÆ¤ÓÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç1¡Á3Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬182kcal¡Ï
¡ã¤ä¤»MEMO¡ä
Æ¦¤È¥¨¥Î¥¥À¥±¤ÎÈæÎ¨¤Ï1¡§1¡ª¡¡¿©ÊªÁ¡°Ý¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¡¢Ê¢¤â¤Á¤¬¤¤¤¤°ìÉÊ¡£
¡ØÃº¿å²½Êª¤È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç50Âå¤¬Â³¡¹10kg°Ê¾å¤ä¤»¡ª¡¡¤¿¤ó¥¿¥ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò´©¡Ë¤òÈ´¿è¤·¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹