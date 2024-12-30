¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ª»¨¼Ñ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤ï¡×²Ç¤Î¼êÎÁÍý¤ò¼Î¤Æ¤¿¸È ¢ª ¤½¤Î¸å¡¢°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¤¿¥ï¥±
ÃÏÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª»¨¼Ñ¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤¬°ã¤¦¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
º£²ó¤½¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤ÇµÁÊì¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É®¼Ô¤ÎÃÎ¿ÍR¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤ª»¨¼Ñ¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤¬¡Ä¡Ä
¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²Ç¤¤¤Ó¤ê¤ò¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÇò¾õ¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼¸¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ì£ÉÕ¤±¤è¤ê¤â¿©¤ÙÊª¤òÁÆËö¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¥Æ¥ë»ÒÉð
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§ã·Æ£ÎÐ»Ò
Âç³ØÂ´¶È¸å¤ËÆ±¿Íºî²È¤äÀÜµÒ¶È¡¢°åÎÅ»öÌ³¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¶È¤ò·Ð¸³¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ò³è¤«¤¹¤Ù¤¯¥é¥¤¥¿ー¤ËÅ¾¸þ¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦µ»ö¤ò¼¹É®¡£