変異すると頭蓋骨の奇形を引き起こす遺伝子が、幻覚や妄想などの症状を特徴とする精神障害の統合失調症と関連していることが判明したとの論文が発表されました。精神障害が脳ではなく骨に関する遺伝子の問題から波及するという発見は、専門家から驚きを持って受け止められています。Tbx1 haploinsufficiency leads to local skull deformity, paraflocculus and flocculus dysplasia, and motor-learning deficit in 22q11.2 deletion syndrome | Nature Communications

https://www.nature.com/articles/s41467-024-54837-3Research links a genetic risk for schizophrenia to a malformed skull - St. Jude Children’s Research Hospitalhttps://www.stjude.org/media-resources/news-releases/2024-medicine-science-news/research-links-genetic-risk-for-schizophrenia-to-malformed-skull.htmlA Missing Gene That Warps The Skull May Plant The Seeds of Schizophrenia : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/a-missing-gene-that-warps-the-skull-may-plant-the-seeds-of-schizophreniaアメリカ・セントジュード小児研究病院の発達神経生物学者であるスタニスラフ・S・ザハレンコ氏は以前の研究で、22番染色体にあるDgcr8という遺伝子が欠損すると、視床から音を解釈する聴覚皮質への聴覚情報の流れが阻害されることを突き止めていました。脳のこの領域は、統合失調症の特徴的な症状のひとつである「幻聴」とも関連していますが、それだけでは説明がつきません。ザハレンコ氏は「視床皮質の障害は発達の後半に起こるもので、統合失調症の症状の発現と一致しますが、それは消えることなく残ります。しかし、幻覚は一時的なもので、現れたり消えたりします。つまり、私たちが突き止めたのは症状を引き起こすきっかけの1つに過ぎなかったのです。問題は、もう1つのきっかけは一体何なのかということでした」と話しています。ザハレンコ氏らの研究チームは2024年12月にNature Communicationsに掲載された今回の研究で、22番染色体にあるTbx1という遺伝子の一部が欠けたマウスは、発達中の頭蓋骨の正常な形成が阻害されて奇形が生じることを発見しました。この奇形により、頭蓋骨に異常なくぼみができると、脳の発達が阻害されるおそれがあります。以下のうち左は正常なマウスの脳の一部で、右はTbx1が変異したマウスの脳の一部です。Tbx1に欠損があると、小脳の片葉と傍(ぼう)片葉という部分が70%小さくなることが示されています。ザハレンコ氏によると、Tbx1遺伝子は脳、特に青年期以降の脳ではあまり発現しないので、脳に直接影響する可能性は非常に低いとのこと。しかし、Tbx1遺伝子が欠けたマウスは、統合失調症に関連することが知られている変異を持つ人と同様の運動学習障害を示しました。そこで、研究チームは22番染色体の遺伝子の一部が欠けている22q11.2欠失症候群の患者80人の脳をMRIスキャンで調べました。統合失調症は100人に1人がなる精神障害ですが、22q11.2欠失症候群の患者は最大30%の確率で統合失調症と診断されると言われています。研究チームが22q11.2欠失症候群の人の脳を調査した結果、マウスで観察されたのと同様に片葉と傍片葉が小さいことが判明しました。傍片葉は聴覚皮質につながっているため、研究チームはTbx1の変異が統合失調症の症状に影響を与えている可能性があると考えています。神経発達障害のほとんどは、脳で機能する遺伝子の欠陥から生じるものであるため、骨の遺伝子であるTbx1との関連性が見つかるのは予想外だったとのこと。ザハレンコ氏は「これは驚くべきことです。なぜなら、すべては骨から始まっているからです」とコメントしました。