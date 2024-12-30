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Tbx1 haploinsufficiency leads to local skull deformity, paraflocculus and flocculus dysplasia, and motor-learning deficit in 22q11.2 deletion syndrome | Nature Communications
Research links a genetic risk for schizophrenia to a malformed skull - St. Jude Children¡Çs Research Hospital
https://www.stjude.org/media-resources/news-releases/2024-medicine-science-news/research-links-genetic-risk-for-schizophrenia-to-malformed-skull.html
A Missing Gene That Warps The Skull May Plant The Seeds of Schizophrenia : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/a-missing-gene-that-warps-the-skull-may-plant-the-seeds-of-schizophrenia
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