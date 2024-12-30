¡ÖÄ¶ÃçÎÉ¤·»ÐËå¡×ÂçÍ§²ÖÎø¡¢Ëå¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¾Ð´éSHOT¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Û¤Ã¤³¤ê¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×
12·î29Æü¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËå¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ´ò¤·¤½¤¦¤ËÈù¾Ð¤à»Ñ¤Ê¤É¤ò¸ø³«
ÂçÍ§¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËËå¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ ¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡£¡×¡Ö¡Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¡ßÀ¤³¦¤Î¤È¤¢¤ë¾ì½ê¡Û¤¬°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç´ãÊ¡¡£¡Ú¤»¤¤Ê¤Ä¤³¤µ¤ó¡ß¥í¥ó¥É¥ó¡Û¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤È¤¤á¤¯¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ Â·¤¨¤¿¤¤¡Ä¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢Ëå¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê»ä¤ÏËå¤Ë¥¯¥Þ¡©¥³¥¢¥é¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ë¥Ã¥È¤È¤ªÅÚ»º¤ÇÈ·¥µ¥Ö¥ì¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ª¤·¤ã¤ó¤ÊËå¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÁ°¤Ë¾¯¤·¾È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¼«¿È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¥Ë¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢È·¥µ¥Ö¥ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëËå¤È»×¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡ÖËå¤Á¤ã¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÄ¶ÃçÎÉ¤·»ÐËå¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖËå¤µ¤óÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÍ§¤Ï¡¢2021Ç¯8·î¤Ë»¨»ï¡ØSeventeen¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÂ´¶È¡£º£Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢»¨»ï¡ØMORE¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î4Æü¤«¤éÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØºÇ¹â¤Î¥ª¥Ð¥Ï¥ó ÃæÅç¥Ï¥ë¥³¡Á¥Þ¥À¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤À¤±¥Ð¥ó¥³¥¯¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë