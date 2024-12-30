FC¥Ý¥ë¥È¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍÁª¼ê¤Ï¥ª¥â¥í¥Ç¥£¥ª¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¡¥Ð¥ë¥µ¤òÎ¥¤ì¤ÆÃæÈ×¤Î¼çÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ã¤MF¤ÎÌöÆ°
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÌ¾ÌçFC¥Ý¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍFW¥µ¥à¡¦¥ª¥â¥í¥Ç¥£¥ª¥ó¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¹ñÆâ¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯2°Ì¤È¤Ê¤ë13¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤À¡£
193cm¤Î¥µ¥¤¥º¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢20ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£¶á¤¤¾ÍèAÂåÉ½¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É1ÈÖ¼ê¤Ë¤Ê¤ëÆü¤â¶á¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¸½ºß¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤Ï¥«¥ó¥Æ¥é¡Ê²¼ÉôÁÈ¿¥¡Ë½Ð¿È¼Ô¤¬ÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤â¥«¥ó¥Æ¥é¤Ç°é¤Ã¤¿188cm¤ÎÂç·¿MF¤À¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤âÄÌ»»37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤½¤Î¸å¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æºò²Æ¤Ë¥Ý¥ë¥È¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥ë¥È¤Ç¤Ïºòµ¨¤â½ÐÈÖ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤È¤·¤ÆÀäÂÐ¤Î¼çÎÏ¤À¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤Ç5¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
U-21¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤âº£¸åAÂåÉ½¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£