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Marc Guiu's first career hat-trick #UECL | @ChelseaFC pic.twitter.com/OIiYqRKcY2— UEFA Conference League (@Conf_League) December 20, 2024