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Fikayo Tomori beat Cristiano Ronaldo's 'highest jump to score' Serie A record— ESPN FC (@ESPNFC) May 12, 2021
CR7 - 8ft 5in
Tomori - 8ft 7in pic.twitter.com/E2iA0vihYV