¡È°Æ¸¡É¥¥ê¥ª¥¹¤¬Ìó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¸ø¼°ÀïÉüµ¢¡¡¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¤ÈÁÈ¤ó¤À¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç½éÀïÆÍÇË
¡¡¡þ¥Æ¥Ë¥¹¡¡¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¹ñºÝ¡¡ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹1²óÀï¡Ê2024Ç¯12·î30Æü¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡Ë
¡¡¥Æ¥Ë¥¹³¦¤Î¡È°Æ¸¡É¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¥ê¥ª¥¹¡Ê29¡á¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬Ìó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°ÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Á´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê1·î12Æü³«Ëë¡Ë¤ÎÁ°¾¥Àï¡¢¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¹ñºÝ¤ÎÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹1²óÀï¤Ë¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¥Î¥Ð¥¯¡¦¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¡Ê37¡á¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤È¤Î¥Ú¥¢¤Ç½Ð¾ì¡£¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¨¥ë¥é¡¼¡Ê27¡á¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥ß¡¼¥¹¡Ê34¡á¥É¥¤¥Ä¡ËÁÈ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢6-4¡¢6-7¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò10-8¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤ä¿³È½¤Ø¤ÎË½¸À¡¢¥é¥±¥Ã¥ÈÇË²õ¡¢¥É¥é¥Ã¥°»ÈÍÑ¤Ê¤É¥³¡¼¥ÈÆâ³°¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¥¥ê¥ª¥¹¤Ï¡¢22Ç¯¤Î¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥óÁª¼ê¸¢¤Ç4ÂçÂç²ñ¼«¿ÈºÇ¹â¤Î½àÍ¥¾¡¡£Æ±Ç¯¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤â8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢23Ç¯¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¤òÉ¨¤Î¥±¥¬¤Ç·ç¾ì¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¼ê¼ó¤Ê¤É¤Î¥±¥¬¤Ë¤â¶ì¤·¤ß¡¢Æ±Ç¯6·î¤Î¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¸¤±î¤ÎÃç¤À¤Ã¤¿¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¤È¤Ï¡¢22Ç¯¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥óÌ¤ÀÜ¼ï¤Î¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¤¬¶¯À©Âàµî½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¥¥ê¥ª¥¹¤¬ÍÊ¸î¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÂ²ò¡£ATP¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥ê¥ª¥¹¤Ï³«ËëÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÃÏ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤È¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¤³¤È¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¤â¡Ö¤¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¡Êº£Ç¯¤Î¡Ë¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¤Ç¤Ï¡¢Éüµ¢¤·¤¿¤é°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤è¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥Ú¥¢¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥¥ê¥ª¥¹¤Ï¡ÈÆÇÀå¡É¤Ö¤ê¤â·òºß¤À¡£3·î¤Ë¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤Ç¶Ø»ßÌôÊª¤ËÍÛÀÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤òÌÈ¤ì¤¿ÃË»ÒÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥·¥Ê¡¼¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤Î¥Æ¥Ë¥¹³¦¤ÎÀ°¹çÀ¤Ï¤Ò¤É¤¤¤â¤ó¤À¡£²¶¤Ï´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥±¥Ã¥È¤òÅê¤²¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤¬¡¢ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾åÌô¤ò»È¤¦¤³¤È¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¡£¥·¥Ê¡¼¤Ï¸Î°Õ¤ÎÀÝ¼è¤òÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡ÖÊÌ¡¹¤Îµ¡²ñ¤Ç2ÅÙ¸¡ºº¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¡£°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼¾Þ¶â¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¡©¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½÷»Ò¤ÎÁ°À¤³¦1°Ì¥¤¥¬¡¦¥·¥Õ¥£¥ª¥ó¥Æ¥¯¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤â¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤Ç1¥«·î¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö2¿Í¤ÎÀ¤³¦No.1¤¬½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÉ¾È½¤ò°¤¯¤¹¤ë¡£ºÇÄã¤À¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£