¥Þ¥®¡¼¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¤ª¶â¤ò²Ô¤®¤¿¤¤¡×¡¡²ÈÂ²3¿Í¤Ç¡Ö1½µ´Ö¤Ç¿©Èñ¤¬1000±ß¤À¤Ã¤¿»þ¤¬¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥®¡¼¡Ê32¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥®¡¼¤Ï¥«¥Ê¥À¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤Î´Ö¤ËÃÂÀ¸¡£1ºÐ²¼¤ÎÄï¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÎ¾¿Æ¤ÏÎ¥º§¡¢Éã¤Î¸µ¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡16ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤â¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ª¶â¤ò²Ô¤®¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤¿¤¤¤·¡¢²ÈÂ²¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¼«Ê¬¤¬¥±¥¢¤Ç¤¤ë¤°¤é¤¤¤Î¤ª¶â¤òÆÀ¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Éã¤Ï¥Ü¥¤¥¹¥¢¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ýÆþ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡¢°¤¯¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢(²ÈÂ²3¿Í¤Ç¡Ë1½µ´Ö¤Ç¿©Èñ¤¬1000±ß¤À¤Ã¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤Ï¼«Ê¬¤ÇÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²È¤ÎÅÅµ¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÇÊ§¤Ã¤¿¤È¤«¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ç¤ë¤¤Ã¤«¤±¤â¡¢»¨»ï¡ÖViVi¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Î½Ð±é¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Þ¥®¡¼¤Ï¡ÖÌò¼Ô¤µ¤ó¤ÏÌòÌ¾¤¬¤¢¤Ã¤Æ±é¤¸¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤À¤±¤É¡¢Äº¤¤¤¿ÂæËÜ¤Ç±é¤¸¤ë¤«¤é¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Î»ä¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥®¡¼¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿²áµî¤Ë½µ´©»ï¤Ë¥¹¥¯¡¼¥×¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿´¤¬¤¹¤ê¸º¤ê¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤âÈá¤·¤Þ¤»¤¿¤·¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¿´¤¬¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬»ÄÇ°¡×¤ÈÎÞ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¿ÍÀ¸Ä¹¤¤¤·¡£°ì¸Ä°ì¸Ä³Ø¤Ó¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆÊÑ´¹¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¼«¿È¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤âÌ³¤á¡¢²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¯¾¦¡Ö²¯Ä¶¤¨¡×¤Î¼Â¶È²È¤Ë¡£ÆüËÜ¤Ç50Âæ¤·¤«¤Ê¤¤1700Ëü±ß¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥Ù¥ó¥ÄAMG CLS53 Edition1¤ò¸½¶â¤Ç°ì³ç¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¡¢Á¥ÇõÌÈµö¤ò»ý¤Á¡¢¼«¿È¤Î¥Ü¡¼¥È¤ÇÅìµþÏÑ¤ò¥¯¥ë¡¼¥º¡£¡Ö¶¹¤¤Åìµþ¤«¤é°ìµ¤¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£