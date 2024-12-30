¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û½é»Ê²ñ¤Î°ËÆ£º»è½¡Ö¤â¤¦ËÜÈÖ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¡×°Õµ¤¹þ¤ß¸ì¤ë
¡ãÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡ä¡þ30Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë
»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÍµÈ¹°¹Ô¡Ê50¡Ë¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê25¡Ë°ËÆ£º»è½¡Ê30¡ËÎëÌÚºÚÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê42¡Ë¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë°ËÆ£¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤¦ËÜÈÖ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥ë¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÉáÃÊ¤Ï¼«Âð¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤À¤È¤¤¤¤¡Ö»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸ý¤«¤é¿´Â¡¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö½Ð±é¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡¢À®¸ù¤µ¤»¤ë¤¾¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»Ê²ñ¤Î¤ª»°Êý¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£Æ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤è¤¯º£¤â¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
3Ç¯Ï¢Â³»Ê²ñ¤Î¶¶ËÜ¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î24Ç¯¸å´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡¢½é¤Î°ËÆ£¤ÏÆ±Á°´ü¤Î¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÁ°¸å´ü¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬»Ê²ñ¤Ç¤½¤í¤¦¤Î¤Ï»Ë¾å½é¡£ÍµÈ¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
º£Ç¯¤ÎÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î²Î¡×¡£Æ±¶É¤Ï¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤â¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤â¡¢¹ñ¤âÀÊÌ¤â¡¢»þÂå¤Ë¤â¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Ø¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ËºÇ¹â¤Î²Î¤ò¤ª¤¯¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£