É´Ì¾Å¹¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡ª ¥¿¥ó¥É¡¼¥ëÍÒ¤Ç¾Æ¤¯¿·´¶³Ð¤Î¡Ö¥¤¥ó¥É¥Ô¥¶¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê¡Ë

GINGER -SPICE GARDEN-(神奈川・川崎)

さまざまなスパイス料理を楽しめる 写真:お店から

2024年11月、川崎駅から徒歩10分ほどの場所にある複合商業施設「ラ チッタデッラ」内に、モダンインド料理とスリランカ料理が楽しめる「GINGER -SPICE GARDEN-」がオープンしました。手掛けるのは「食べログ アジア・エスニック EAST 百名店」に選出されている、神奈川県・横浜で人気の「INDU」。生姜の香りの存在感、力強さ、スパイスのバリエーションの豊かさをイメージした店名の通り、フレッシュな食材とあらゆるスパイスが重なり合って生まれる色々な香りを、料理やシグネチャードリンクのクラフトハイボールで体験することができます。

アーユルヴェーダのレシピを取り入れた南インド料理を提供する「INDU」とは違ったコンセプトの同店は、インド全域のクラシカルな料理から厳選したメニューをスパイスや調理法にこだわって仕上げるだけでなく、インド料理店ではなかなか見ることのないオリジナルメニューを、モダンなスタイルで提供しているのがユニーク。中でもインドピザはありそうでなかった新しい食べ物として注目を集めています。

気分も明るくなるような、カラフルな店内 写真:お店から

店内は、映画大国インドの映画ポスターや、インドに伝わる素朴で美しい手描きの伝統絵画・ミティラーアートの作品が飾られ、鮮やかなソファ席や大理石風のカウンターなど、異国情緒あふれる空間です。客席は明るくカラフルな店内に32席と開放的なテラス席に14席。ベビーカーでの入店も可能でキッズメニューもあるので、家族連れでも食事がしやすい雰囲気です。テラス席はペットも同席できます。

本格的なタンドールグリル 写真:お店から

看板メニューは、GINGER完全オリジナルレシピのさまざまなインド料理をピザで表現した新感覚メニュー「インドピザ」各種1,980円〜や、キッチンの中央に設置された高温の巨大なタンドール窯で焼き上げる「タンドールグリル」各種1,100円〜。インド特有の円筒形の焼き窯を使った料理は、調理に繊細な温度調整が求められるため、同店ではタンドールのスペシャリストが、素材の味を引き出すため絶妙に焼き加減を調整しながら、高温でジューシーにふっくらと焼き上げています。さらにスパイスの組み合わせを料理によって変えることで、素材の味を引き立て、独自の風味と味わいを実現。

まるごとカリフラワータンドーリマサラ 写真:お店から

中でも目を引くのは、スパイスの風味をしっかりと中に閉じ込めてカリフラワーをまるごとタンドール窯で焼き上げた「まるごとカリフラワータンドーリマサラ」1,050円。こんがり焼きあがったカリフラワーは、ホクホクとしてやわらかく素材そのものの甘みと奥までしみ渡るスパイスとのマリアージュを楽しめます。大きいので、ナイフで切り分けてシェアできますね。

スパイシーべジパニールピザ 写真:お店から

インドの代表的なカレーの一つである「バターチキン」で作る「バターチキンマサラピザ」2,500円や、インドの辛い麺「マギ」をピザにした「インドホットヌードルピザ」2,400円など新感覚の「インドピザ」は同店だけのオリジナルレシピ。他にも、新鮮で香り高いジンジャーを使用した生姜とレモン香る「ジンジャーデライトピザ」2,400円、現地のカレーリーフ、グリーンマンゴーのピクルス「アチャール」といったインド特有の素材をふんだんに使用したピザなど、全9種類を用意しています。さまざまなインド料理がピザになった、ここでしか食べられない一品は、見逃せません。

スリランカミールス&ラッサムスープ 写真:お店から

また、香り豊かなバスマティライスと数種類のスリランカ料理がワンプレートになった定食「スリランカミールス&ラッサムスープ」2,500円も人気です。酸味のあるフルーツ、タマリンドやトマト、そしてスリランカのスパイスを加えた、ピリッと辛くて酸っぱいラッサムスープと共に提供されます。

オリジナルクラフトハイボール 写真:お店から

他にも「ラクナウチキンカレー」1,650円や「カシミールキーマカレー」1,700円などインド各地のカレーや、じゃがいもとスパイスの揚げ物「サモサ」700円や、豆ペーストをドーナツ状にして揚げた「マサラワダ」700円などインドのローカルなスナックも用意。さまざまなスパイス、ジンジャーやフレッシュな素材とスコッチウイスキー「ジョニーウォーカー」で作る「オリジナルクラフトハイボール」各種980円〜とも良く合います。

インドの食文化に根ざしつつ、世界の食のトレンドを敏感に取り入れた新しいスタイルのモダンインド料理を体験しに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

外のテラス席もおしゃれ 出典:かんかんさまさん

『聞いてみると、食べログのアジア・エスニック EAST 百名店2024に選出された横浜・元町にある「INDU」がプロデュースするモダンインド料理&スリランカ料理店。



キッチンには巨大なタンドール窯があって、インド人のシェフさんたちがナンやインドピザを焼き上げてました。



店名の由来は、新鮮な生姜を使用してフレッシュな食材とあらゆるスパイスを使って色々な香りが楽しめる料理を提供するからとのこと。



スタッフさんはみなインドの方のようで、親切で丁寧で本当に居心地が良いお店でした。大満足!



今回はランチ利用でしたが、ディナーメニューが豊富。

つぎは、インド料理をつまみに、ワインやハイボールを飲みたいと思いました』(かんかんさまさま)

※価格は税込。

<店舗情報>◆GINGER住所 : 神奈川県川崎市川崎区小川町4-1 ラ チッタデッラ マッジョーレ 2FTEL : 044-589-5430

文:佐藤明日香

