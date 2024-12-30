¡Ú¥ì¥³Âç¡Û°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡Ö²£»³¤µ¤ó¸«¤Æ¤Þ¤¹¤«¡Á¡©¡×½ãÎõ¤Î¸å¾åæÆÂÀ¤È²£»³Í³°Í¤Î·ëº§¤Ë¸ÀµÚ
¡ãÂè66²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ä¡þ30Æü¡þÅìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì
ÃËÀ4¿ÍÁÈ²ÎÍØ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¢½ãÎõ¤Ï¡ÖÌ´¤ß¤¿²Ì¼Â¡×¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
³Ú¶ÊÈäÏªÁ°¤Ë»Ê²ñ¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê51¡Ë¤Ï¡¢¸å¾åæÆÂÀ¡Ê38¡Ë¤¬º£·î2Æü¤Ë¸µAKB48¤Î²£»³Í³°Í¡Ê31¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö²£»³¤µ¤ó¤â¡ÊAKB48ºßÀÒ»þ¤Ë¡Ë¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¹¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²£»³¤µ¤ó¡¢¸«¤Æ¤Þ¤¹¤«¡Á¡©¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
³Ú¶Ê¤Î´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥Àî¸ý½ÕÆà¡Ê29¡Ë¤¬¥¥å¡¼¥È¤ÊÉ½¾ð¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£²Î¾§¤ò½ª¤¨¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµî¤Ã¤¿¡£