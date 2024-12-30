¡Ö3»þ´Ö¤Ç5ËÜ¡×¤Î¾×·â¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÈÊÌ¤ÎÏÇÀ±½Ð¿È¡É¡¡¥ë¡¼¥¹¡¢¥Ü¥ó¥º¤Ç¤âÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿°Î¶È
ÂçÃ«¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥ËÀ±¤«¤éÍè¤¿ÃË¡×¡Ä¡Ö50-50¡×¤òÃ£À®¤·¤¿»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥¿¡¼¥¯µ¼Ô¤Ï¡¢26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¤Îµ»ö¤Ç¡¢1Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡Ö2024Ç¯¤Ë´ñÌ¯¤À¤¬ËÜÅö¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤òÆÃ½¸¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î³èÌö¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯ºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¡¢»î¹ç¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£»Ë¾å½é¤á¤Æ¡ÖÆ±¤¸»î¹ç¤ËÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥À¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥»¥óÊá¼ê¤ä¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Î5²ó¤Ë¼«ÀÕÅÀ¥¼¥í¤Ç5¼ºÅÀ¤·¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Î¥È¥Ã¥×¼Ì¿¿¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö50-50¡×¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É6°ÂÂÇ3ËÜÎÝÂÇ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿9·î19Æü¡ÊÆ±20Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥ËÀ±¤«¤éÍè¤¿ÃË¡×¤È¸«½Ð¤·¤¬ÂÇ¤¿¤ì¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¤âÌîµå¤Ë¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ä¤â¡ØÉÔ²ÄÇ½¡Ù¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤¬¥ª¥ª¥¿¥ËÀ±¤«¤éÍè¤¿¤³¤ÎÃË¤Ï¡¢¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤¬¤½¤Î¸ÀÍÕ¡ÊÉÔ²ÄÇ½¡Ë¤ò»È¤¦¤Î¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÁ°¿ÍÌ¤Æ§¤Î³èÌö¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡Ö¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡¢Èà¤Ï¡ÖÌÀÆü¡¢ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¡¢¡Ø¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¤¢¤Î»î¹ç¡Ù¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢ÌîµåÁª¼ê¤¬µÏ¿¤·¤¿ºÇ¤â°ÎÂç¤Ê»î¹ç¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿¡¢¿Í´Ö¤¬¡¢¿Í´Ö¤Î°ì°÷¤¬9¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦²æ¡¹¤ÎÁÛÁü¤òºÇ¤âÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÄ¹ÂÇ5ËÜ¡¢2ÅðÎÝ¡¢10ÂÇÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö50-50¡×¤âÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÍý²òÉÔÇ½¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê¥Î¥Ã¥È¡Ë¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö6°ÂÂÇ¤Ï¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤ä¡¢¥Ò¥Ã¥È²¦¥Ô¡¼¥È¡¦¥í¡¼¥º¤â¡¢4256°ÂÂÇ¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ç1ÅÙ¤âÃ£À®¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤Ç¤â1»î¹ç¤Ç5ËÜ¡¢Ä¹ÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡¡¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥×¥Û¥ë¥¹¤â¡¢¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤â¤À¡£¶Ã°ÛÅª¤Ê¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï3»þ´Ö¤ÇÄ¹ÂÇ¤ò5ËÜÂÇ¤Ã¤¿¡×¤ÈÎòÂå¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÈÈæ³Ó¤·¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¤¢¤Î»î¹ç¡×¤ÎÀ¨¤µ¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢ÆóÅáÎ®¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Èà¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤òÌ³¤á¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Àè¤Û¤É¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥ª¥ª¥¿¥ËÀ±¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Î»¿¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë