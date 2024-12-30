7ºÐ¤Î¹ðÇò¤Ë6.8Ëü¤¤¤¤¤Í¡ª¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï°ìÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©¡Ö°ìÀ¸Âç»ö¤Ë¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤»¤Ä¤ó@Ì¼7ºÐ¡£´°Á´Æ±µï²Ç¡£(@SetunaMatatabi)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤»¤Ä¤ó¤µ¤ó¤Ï7ºÐ¤ÎÌ¼¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¤³¤È¹¥¤¤À¤±¤É¡¢1ÈÖ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¡£1ÈÖ¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤½¤Î¤â¤Î¡ª»×¤ï¤º¸«½¬¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤½¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤È¤Ï¡©
Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë»Ò¤É¤â»þÂå¡£»Ò¤É¤â¿´¤Ë¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¿Í¡×¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åê¹Æ¼Ô¡¦¤»¤Ä¤ó¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢7ºÐ¤ÎÌ¼¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¤³¤È¹¥¤¤À¤±¤É1ÈÖ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ã¯¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡©
ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿Åú¤¨¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¼«Ê¬¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÅú¤¨¡£¥Þ¥Þ¤¬1ÈÖ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ï¤¬»Ò¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬1ÈÖ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£7ºÐ¤Ç¤³¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿Ì¼¤µ¤ó¤ÏºÇ¶¯¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¤È»×¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤ï¤¬»Ò¤¬¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¿Í¡×ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë»Ò¤É¤â»þÂå¡£»Ò¤É¤â¿´¤Ë¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¿Í¡×¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»Ò¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¤Í¡¢¥Þ¥Þ¤Î»ö¹¥¤¤À¤±¤É1ÈÖ¤Ë¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¡Ä¡×
»ä¡Ö¤¦¤ó¤¦¤ó¡¢¤¤¤¤¤è¡ªÃ¯¤¬1ÈÖ¤Ê¤Î¤«¶µ¤¨¤ÆÌã¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡©¡×
»Ò¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Í¡¢¼«Ê¬¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×
¡²¿Í¿Í¿Í¿Í¿Í¿Í¿Í¿Í¿Í¿Í¿Í¡²
¡ä¡¡¼«Ê¬¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¡ª¡¡¡ã
¡±Y^Y^Y^Y^Y^^Y^Y^Y^¡±
¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¹â¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤è¤©¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿Åú¤¨¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¼«Ê¬¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÅú¤¨¡£¥Þ¥Þ¤¬1ÈÖ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ï¤¬»Ò¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬1ÈÖ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£7ºÐ¤Ç¤³¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿Ì¼¤µ¤ó¤ÏºÇ¶¯¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¤È»×¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¤è¡ª¡×¡Ö¤½¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶°ìÀ¸Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÇº¤ó¤À¤êÊÉ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤³¤½¡Ö¼«Ê¬¤¬1ÈÖ¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¸«¼é¤ë¿Æ¤ÎÊý¤â¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
µ»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë