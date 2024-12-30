¡Ö¤³¤Î¥ª¥â¥Á¥ãÍß¤·¤¤¡ª¡×¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¤ÎÆæ¥À¥ó¥¹¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö»É·ã¶¯¤¹¤®¾Ð¡×¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¿¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¤ÏÀÖ¤¤É¡¤È¥È¥Ê¥«¥¤¤Î³Ñ¤òÉÕ¤±¡¢ÎÐ¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÉþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÆæ¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¸«¤ë¿Í¤ò»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ËàëÅÉÔ»×µÄ¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤Û¤Ã¤³¤ê
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¤³¤Î¥Þ¥µ¥è¥·¤Îµ¨Àá¤«¡×¡Ö¤³¤Î¥ª¥â¥Á¥ãÍß¤·¤¤¡×¡Ö»É·ã¶¯¤¹¤®¾Ð¡×¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£