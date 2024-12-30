¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡¢24Ç¯¤òÉ½¤¹´Á»ú¤Ï¡ÖÎØ¡×Ç½ÅÐÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒ¼Ô¤Ë»×¤¤¤Ï¤»¤ë
¡ãÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡ä¡þ30Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë
22Ç¯Ï¢Â³22²óÌÜ½Ð¾ì¤Î±é²Î²Î¼ê¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê51¡Ë¤Ï¡ÖÄ»¼èº½µÖ¡Á¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸SP¡Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢2Ç¯Ï¢Â³¥É¥ß¥Î¤ò»È¤Ã¤¿±é½Ð¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
º£Ç¯¤ò´Á»ú1Ê¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÎØ¡×¤È¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê¹ÈÇò¤Î¡ËÍâÆü1·î1Æü¤Ëµ¯¤¤¿Ç½ÅÐ¤Î¿ÌºÒ¤¬¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö»ä¤Ï¡ØÎØÅçÄ«»Ô¡Ù¤È¤¤¤¦²Î¤ò2008Ç¯¤Ë²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¡¢²¿ÅÙ¤âÈïºÒÃÏ¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤ê¡¢²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ÎÎØÅç¤Î¡ØÎØ¡Ù¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï½é¤á¤Æ»þÂå·à¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¡£¡ÖÎ¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¤µ¤ó¤¬ºÂÄ¹¤Î¿å¸Í²«Ìç¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¡ØÎØ¡Ù¤òºî¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ØÎØ¡Ù¤«¤Ê¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£