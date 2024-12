ÍèÇ¯1·î¤ÎNetflixÇÛ¿®ºîÉÊ¤¬È¯É½¡ª´Ú¥É¥éÌ±ÃíÌÜ¤Î¿·ºî¡ØÀ±¤¬¥¦¥ï¥µ¤¹¤ë¤«¤é¡Ù¤äÀ§»Þ´ÆÆÄ¡Ø°¤½¤Íå¤Î¤´¤È¤¯¡Ù¤Ê¤ÉÃíÌÜºîÉÊÂ³¡¹✨

阿修羅のごとく

1⽉9⽇独占配信

今年2024年もたくさんのヒット作を生み出してきたNetflixですが……来年2025年1月のラインナップもすんごいことになっております。

是枝裕和監督×豪華俳優陣が共演する『阿修羅のごとく』や、キャメロン・ディアスさんが10年ぶりの復帰を果たす(!)『バック・イン・アクション』をはじめ、注目作品が勢ぞろい。映画もドラマもバラエティもNetflixのお世話になるっきゃないでしょっ!!

【押さえておきたい話題作】

大充実の2025年1月のNetflixラインナップ。まずは注目作品をいくつかご紹介していきますね♪

■1月3日独占配信:『ウォレスとグルミット 仕返しなんてコワくない!』

世界で愛されるクレイアニメシリーズが約20年ぶりに新作⻑編映画としてカムバックを果たします!

■1月9日独占配信:『阿修羅のごとく』

宮沢りえさん・尾野真千⼦さん・蒼井優さん・広瀬すずさんが共演を果たす傑作ドラマシリーズのリメイク。今や世界に名を馳せている名匠・是枝裕和監督による脚色により、1979年の東京が現代によみがえります。

■1月17日独占配信:『バック・イン・アクション』

10年ぶりの復帰となるキャメロン・ディアスさん×ジェイミー・フォックスによるアクションコメディ。家庭のためCIAを引退したエミリーとマット夫婦は、正体がバレてスパイの世界へと引き戻されてしまうことに……?

バック・イン・アクション

1⽉17⽇独占配信

さらにさらに、1月4日には韓国ドラマ『星がウワサするから』の独占配信がスタートするみたい。宇宙ステーションを舞台にしたロマンチックコメディ、ということなのですが、韓ドラファンのあいだではかねてから話題になっていたので個人的にもかなり気になっております……!!

星がウワサするから

1⽉4⽇独占配信

【私的注目作品はこれ!】

これら注目作品に加えて、『ナイト・エージェント: シーズン2』(1⽉23⽇独占配信)や『ザ・リクルート: シーズン2』(1月30日独占配信)、『スノーガール: シーズン2』(1月31日独占配信)といった人気ドラマの続編も配信予定。

フランスやイタリア、ドイツやスウェーデンからも新作映画&ドラマが続々到着するようです。

ナイト・エージェント: シーズン2

1⽉23⽇独占配信

ちなみに、私が心待ちにしている作品はこの3つ!

■1月16日独占配信:『愛をこめて、キティより』

Netflix映画『好きだった君へのラブレター』の主人公の妹キティを中心としたスピンオフドラマ。ティーン向け海外ドラマ×韓国ドラマが融合したかのようなストーリーで、韓国好きには高確率で「刺さる」と思います。

愛をこめて、キティより: シーズン2

1⽉16⽇独占配信

■1月14日独占配信:『脱出おひとり島: シーズン4』

無⼈島で独⾝の男⼥が真実の愛を求めて共同⽣活をおくる韓国発・大人気恋愛リアリティの新シーズンがついに開幕♪ 今回から新ルールが加わるらしく、どんな展開になるのかおのずと期待しちゃいます。

脱出おひとり島: シーズン4

1⽉14⽇独占配信

■1月4日独占配信『「マツコ、リアルする」ディレクターズカット版』

マツコ・デラックスさんが⽇本のカルチャーを実際に体験(リアル)する番組「マツコ、リアルする」のディレクターズカット版をNetflixで独占配信。『チーム友達』が大ヒットした人気ラッパー・千葉雄喜さんと共演するようです……!

「マツコ、リアルする」ディレクターズカット版

1⽉4⽇ 独占配信

そのほかには、『SAKAMOTODAYS』(1月配信)や『ババンババンバンバンパイア』(1月12日独占配信)などの注⽬アニメも配信へ。2025年もNetflixから目が離せませ〜ん!

※配信開始⽇は予告無く変更される場合があります。

参照元:Netflix、プレスリリース

執筆:田端あんじ (c)Pouch

Photo:COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT’S AFFILIATES, 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

