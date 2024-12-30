¡ÖBCN AWARD 2025¡×¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÉôÌç¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃíÌÜÉôÌç¤Ï¡©
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¡¦PC¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉôÌç¡Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¡Ë¤´¤È¤ËÇ¯´ÖNo.1¥á¡¼¥«¡¼¤ò¾Î¤¨¤ë¡ÖBCN AWARD¡×¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËËèÇ¯1·î¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢2024Ç¯1·î1Æü¡Á12·î31Æü¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸·×¤·¤¿¡ÖBCN AWARD 2025¡×¤ÎÈ¯É½¤òÁ°¤ËÃíÌÜÉôÌç¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
PC¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤ÎNo.1¥á¡¼¥«¡¼¤ò·èÄê¤¹¤ëBCN AWARD
¡¡¡ÖBCN AWARD¡×¤Ï¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸·×¤·¡¢ÉôÌç¤´¤È¤ËÇ¯´ÖÈÎÇä¿ôÎÌÎß·×1°Ì¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ò¾Î¤¨¤ëÀ©ÅÙ¡£ËèÇ¯1·î¤Ë¡¢Á°Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë·ë²Ì¤òÈ¯É½¡£¡ÖBCN AWARD¡×¤ÎÇ¯ÅÙÉ½µ¤Ï¡Ö½¸·×ÂÐ¾ÝÇ¯¡Ü1¡×¡¢¤Ä¤Þ¤êÈ¯É½¤·¤¿Ç¯¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢ÉôÌç¤Ï86ÉôÌç¤¢¤ê¡¢Á°Ç¯¤«¤é¥È¥Ã¥×¤¬¸òÂå¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Î¹â¤¤ÉôÌç¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥ÈPC¡×¡Ö¥á¥â¥ê¥«¡¼¥É¡×¡Ö¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿¡×¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡¦¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡Ë¡×¡Ö¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¡×¡ÖÍµ¡EL¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ê¤É¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥á¥â¥ê¥«¡¼¥É¡×ÉôÌç¤Ç¤Î¥¥ª¥¯¥·¥¢¤ÎÌö¿Ê¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Æ°¤¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢22Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖBCN AWARD 2023¡×¤Ç¥¢¥Ã¥×¥ë¤òÄÉ¤¤È´¤¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡¦¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡Ë¡×ÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤òÃ¥´Ô¤·¤¿¥½¥Ë¡¼¤Ï¡¢º£²ó¤Ï2°Ì¤Ë¸åÂà¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¾õ¶·¡£Ä¾¶á¤ÎÅÓÃæ½¸·×¤Ç¤Ï¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖAirPods¡×¤ÎÂè4À¤Âå¤È¤Ê¤ë¡ÖAirPods 4¡×¤ò9·î¤ËÅêÆþ¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡¦¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡Ë¡×¤Ï
2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥½¥Ë¡¼¤¬¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿
¡¡¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÉôÌç¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥Õ¥ÈÉôÌç¡×¤È¡ÖPC¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Á°¼Ô¤ÏÉôÌçÌ¾¤È°ìÈÌÅª¤ÊÌ¾¾Î¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖÊ¸½ñ´ÉÍý¥½¥Õ¥È¡×¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëPDF¥½¥Õ¥È¡¢¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É´ØÏ¢¥½¥Õ¥È¡×¤Ï²»À¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥È¡×¤Ë¤Ï²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²¥½¥Õ¥È¤â½¸·×ÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°Ç¯¤«¤é¥È¥Ã¥×¤¬¸òÂå¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¹â¤¤ÃíÌÜÉôÌç¤Ï¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥È¡×¡ÖCAD¥½¥Õ¥È¡×¡ÖÊ¸½ñ´ÉÍý¥½¥Õ¥È¡×¤È¡ÖPC¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¡×¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÓÃæ·Ð²á¤Î½¸·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É´ØÏ¢¥½¥Õ¥È¡×¤Ç¤ÏAHS¤¬¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î2Ç¯Ï¢Â³No.1³ÍÆÀ¤¬Ç»¸ü¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖBCN AWARD 2025¡×¤Ï2025Ç¯1·î20Æü¤ËÈ¯É½Í½Äê¡£·ë²ÌÈ¯É½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£¶¨ÎÏÈÎÇäÅ¹¡Ê2024Ç¯12·î¸½ºß¡Ë
¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥é¥¤¥¹¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢NTT ¥É¥³¥â¡¢¶Ì¸÷Æ²¡¢¥±¡¼¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥³¥¸¥Þ¡¢¥µ¡¼¥É¥¦¥§¡¼¥Ö¡¢¥µ¥ó¥¥å¡¼¡¢¾å¿·ÅÅµ¡¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡¢¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¢ZOA¡¢¥Ê¥Ë¥ï¾¦²ñ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢¥Ô¡¼¥·¡¼¥Ç¥Ý¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢»°À±¥«¥á¥é¡¢¥à¥é¥¦¥Á¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢ÌÊÈ¾¥É¥Ã¥È¥³¥à¡Ê50²»½ç¡Ë
PC¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤ÎNo.1¥á¡¼¥«¡¼¤ò·èÄê¤¹¤ëBCN AWARD
¡ü¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢ÉôÌç86¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÉôÌç21¡¦·×107ÉôÌç¤ÎNo.1¥á¡¼¥«¡¼¤¬·èÄê¡ª
¡¡¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢ÉôÌç¤Ï86ÉôÌç¤¢¤ê¡¢Á°Ç¯¤«¤é¥È¥Ã¥×¤¬¸òÂå¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Î¹â¤¤ÉôÌç¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥ÈPC¡×¡Ö¥á¥â¥ê¥«¡¼¥É¡×¡Ö¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿¡×¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡¦¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡Ë¡×¡Ö¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¡×¡ÖÍµ¡EL¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ê¤É¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥á¥â¥ê¥«¡¼¥É¡×ÉôÌç¤Ç¤Î¥¥ª¥¯¥·¥¢¤ÎÌö¿Ê¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Æ°¤¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢22Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖBCN AWARD 2023¡×¤Ç¥¢¥Ã¥×¥ë¤òÄÉ¤¤È´¤¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡¦¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡Ë¡×ÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤òÃ¥´Ô¤·¤¿¥½¥Ë¡¼¤Ï¡¢º£²ó¤Ï2°Ì¤Ë¸åÂà¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¾õ¶·¡£Ä¾¶á¤ÎÅÓÃæ½¸·×¤Ç¤Ï¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖAirPods¡×¤ÎÂè4À¤Âå¤È¤Ê¤ë¡ÖAirPods 4¡×¤ò9·î¤ËÅêÆþ¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡¦¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡Ë¡×¤Ï
2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥½¥Ë¡¼¤¬¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿
¡¡¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÉôÌç¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥Õ¥ÈÉôÌç¡×¤È¡ÖPC¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Á°¼Ô¤ÏÉôÌçÌ¾¤È°ìÈÌÅª¤ÊÌ¾¾Î¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖÊ¸½ñ´ÉÍý¥½¥Õ¥È¡×¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëPDF¥½¥Õ¥È¡¢¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É´ØÏ¢¥½¥Õ¥È¡×¤Ï²»À¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥È¡×¤Ë¤Ï²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²¥½¥Õ¥È¤â½¸·×ÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°Ç¯¤«¤é¥È¥Ã¥×¤¬¸òÂå¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¹â¤¤ÃíÌÜÉôÌç¤Ï¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥È¡×¡ÖCAD¥½¥Õ¥È¡×¡ÖÊ¸½ñ´ÉÍý¥½¥Õ¥È¡×¤È¡ÖPC¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¡×¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÓÃæ·Ð²á¤Î½¸·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É´ØÏ¢¥½¥Õ¥È¡×¤Ç¤ÏAHS¤¬¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î2Ç¯Ï¢Â³No.1³ÍÆÀ¤¬Ç»¸ü¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖBCN AWARD 2025¡×¤Ï2025Ç¯1·î20Æü¤ËÈ¯É½Í½Äê¡£·ë²ÌÈ¯É½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£¶¨ÎÏÈÎÇäÅ¹¡Ê2024Ç¯12·î¸½ºß¡Ë
¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥é¥¤¥¹¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢NTT ¥É¥³¥â¡¢¶Ì¸÷Æ²¡¢¥±¡¼¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥³¥¸¥Þ¡¢¥µ¡¼¥É¥¦¥§¡¼¥Ö¡¢¥µ¥ó¥¥å¡¼¡¢¾å¿·ÅÅµ¡¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡¢¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¢ZOA¡¢¥Ê¥Ë¥ï¾¦²ñ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢¥Ô¡¼¥·¡¼¥Ç¥Ý¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢»°À±¥«¥á¥é¡¢¥à¥é¥¦¥Á¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢ÌÊÈ¾¥É¥Ã¥È¥³¥à¡Ê50²»½ç¡Ë