½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡Èµ¬³Ê³°¡É¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤É¤è¤á¤ 2Ëç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÃÆ¤Èô¤Ð¤¹¾×·â¥¹¥Ñ¥¤¥¯
¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡ÛAstemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë 3¡Ý2 NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¡Ê12·î28Æü¡¦½÷»ÒÂè10Àá¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û2Ëç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬ÃÆ¤±Èô¤ó¤À¾×·â¥¹¥Ñ¥¤¥¯
¡¡½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤ÇÈ¿Â§µé¤Îµ¬³Ê³°¥Ñ¥ï¡¼¤¬ßÚÎö¡£2Ëç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÃÆ¤Èô¤Ð¤¹¹äÏÓ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë¾×·â¤ÏÁö¤Ã¤¿¡£
¡¡12·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¤Î½÷»ÒÂè10Àá¤Ç¡¢Astemo°ñ¾ë¤ÏNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¤ÈÂÐÀï¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤ò2¡Ý8¤Ç·Þ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤Î¾ìÌÌ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡NECÀîºê¤Î¥í¥ì¥¤¥Ê¡¦¥á¥¢¥ê¡¼¥º¤¬¥µ¡¼¥Ö¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤³¤ì¤òAstemo°ñ¾ë¤Î¥ê¥Ù¥í¤Î紱ËÜÊâÌ¤¹á¤¬ÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥ì¥·¡¼¥Ö¡£¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î»¨²ì·ÃÅÍ¤Ø¤È¥Ü¡¼¥ë¤¬·Ò¤¬¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥ÈºÝ¤Ë¥È¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¥Ö¥ê¥ª¥ó¥Ì¡¦¥Ð¥È¥é¡¼¤¬±¦¼ê¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î¿ÈÄ¹195cm¤ò¸Ø¤ëµ¬³Ê³°¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¶¯Îõ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÁ°¤Ë¡¢NECÀîºê¤Î2¿Í¤¬¤«¤ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÏÃÆ¤Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢Astemo°ñ¾ë¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÌÜ¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨³«ËëÁ°¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¡Ö¥Ê¥¤¥¹Êä¶¯¤À¡ª¡×¤ÈÁû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥È¥é¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤â¥Í¥Ã¥ÈºÝ¤ÇÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¥Û¡¼¥à³«ºÅ¤Ç¤Î3¡Ý2¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Âè9Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢1¥»¥Ã¥È¤¢¤¿¤ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯·èÄêËÜ¿ô¡Ê0.78ËÜ¡Ë¤È¥¢¥¿¥Ã¥¯·èÄêÎ¨¡Ê52.5%¡Ë¤Ç¥ê¡¼¥°1°Ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤¯¤âAstemo°ñ¾ë¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë