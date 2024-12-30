¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï3ÆüÌÜ¡Û°ËÆ£º»è½¡¢BE:FIRST¡¦RYOKI¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¡ÈÈù½¤Àµ¡É¡©¡ÖÄï¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/30¡Û¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÍµÈ¹°¹Ô¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢°ËÆ£º»è½¡¢Æ±¶É¤ÎÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ²»¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¡¢°ËÆ£¤¬2024Ç¯Á°´üNHKÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿BE:FIRST¡Ê¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ë¤ÎRYOKI¡Ê¥ê¥ç¥¦¥¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWICE¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤ÄåºÍå¤Ó¤ä¤«°áÁõ¤Ç¥ê¥ÏÅÐ¾ì
¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿°ËÆ£¡£Á°Æü¤Î¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÄïÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿RYOKI¤¬¡Ö¹ÈÇò¡×¤Ç°ËÆ£¤È¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤´ËÜ¿Í¤È»£±ÆÃæ¤Ë¡Ø¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¹ÈÇò¡Ù¤Î²¿¤«¤·¤é½Ð±é¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ËÜ¿ÍºÇ½é¤Ï¡Ø¤¤¤äÇ¯Ëö¤Ï¤ª²È¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Æ¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È»£±ÆÃæ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¿³ºº°÷¤«¤Ê¡Ù¤È¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿³ºº°÷¤É¤³¤í¤«»Ê²ñ¤«¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤¹¤´¤¤¶Ã¤¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡È¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡É¤¬ÂçÉñÂæ¤Ç»Ê²ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸ìÊÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¿³ºº°÷¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¸À¤¤Êý¤¬¡¢Äï¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÈ¯¸À¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¡ÈÈù½¤Àµ¡É¡£¡Ö¡Ê»Ê²ñ¤È¿³ºº°÷¤Î¡Ë¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤ª¤¦¤Á¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸ý¤«¤é¿´Â¡¤¬½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶ÛÄ¥¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡Ö¡Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¡Ë³Ú¤·¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÄ´»Ò¤ÇÌÀÆü¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡ÖÂè75²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î²Î¡×¡£»Ê²ñ¤ÏÍµÈ¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¡¢¶¶ËÜ¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢°ËÆ£¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê½é¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡°ËÆ£º»è½¡¢RYOKI¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈù½¤Àµ
¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿°ËÆ£¡£Á°Æü¤Î¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÄïÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿RYOKI¤¬¡Ö¹ÈÇò¡×¤Ç°ËÆ£¤È¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤´ËÜ¿Í¤È»£±ÆÃæ¤Ë¡Ø¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¹ÈÇò¡Ù¤Î²¿¤«¤·¤é½Ð±é¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ËÜ¿ÍºÇ½é¤Ï¡Ø¤¤¤äÇ¯Ëö¤Ï¤ª²È¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Æ¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È»£±ÆÃæ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¿³ºº°÷¤«¤Ê¡Ù¤È¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿³ºº°÷¤É¤³¤í¤«»Ê²ñ¤«¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤¹¤´¤¤¶Ã¤¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡È¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡É¤¬ÂçÉñÂæ¤Ç»Ê²ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸ìÊÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¿³ºº°÷¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¸À¤¤Êý¤¬¡¢Äï¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÈ¯¸À¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¡ÈÈù½¤Àµ¡É¡£¡Ö¡Ê»Ê²ñ¤È¿³ºº°÷¤Î¡Ë¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤ª¤¦¤Á¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸ý¤«¤é¿´Â¡¤¬½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶ÛÄ¥¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡Ö¡Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¡Ë³Ú¤·¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÄ´»Ò¤ÇÌÀÆü¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¢¡¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
¡ÖÂè75²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î²Î¡×¡£»Ê²ñ¤ÏÍµÈ¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¡¢¶¶ËÜ¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢°ËÆ£¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê½é¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û