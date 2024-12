「Fast Music Remover」は動画からノイズやBGMを消して音声だけの状態にしてくれるオープンソースのツールです。無料で利用可能とのことなので、実際にどんな感じで使えるのか試してみました。omeryusufyagci/fast-music-remover: A C++ based, lightweight music and noise remover for YouTube and other internet media, using DeepFilterNet for audio enhancement.

https://github.com/omeryusufyagci/fast-music-removerFast Music Removerの開発者がどのように機能するのかを示したデモムービーを用意してます。Fast Music Remover Demo - Background Music and Noise Removal - YouTubeデモムービーはクリエイティブ・コモンズライセンスで再利用が可能になっているYouTube動画の一部を切り抜いたもので、人が多い場所でインタビューが行われていて雑音が入っているほか、音楽も流れています。Fast Music Removerで雑音や音楽を消して音声だけの状態にした部分になると右上にスピーカーマークが表示されます。見事に音声だけの状態を実現できていることがわかります。さっそくFast Music Removerをセットアップしていきます。Fast Music RemoverはDockerを使用してセットアップするのが簡単とのこと。以下のページを確認し、自分の環境に応じた方法でDockerをインストールします。Install Docker Engine | Docker Documentationhttps://docs.docker.com/engine/install/今回はDebianを利用するため、下記のコマンドを入力しました。sudo apt-get updatesudo apt-get install ca-certificates curlsudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyringssudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.ascsudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.ascecho \"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/debian \$(. /etc/os-release && echo "") stable" | \sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/nullsudo apt-get updatesudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-pluginDockerがインストールできたら下記のコマンドでFast Music Removerを起動します。docker run -p 8080:8080 ghcr.io/omeryusufyagci/fast-music-remover:latest下図の表示が出れば準備OK。ブラウザで「http://127.0.0.1:8080」にアクセスします。Fast Music Removerの画面が表示されました。実際にGIGAZINEのYouTubeチャンネルにアップロードされている動画でも動くのかを試してみます。今回は以下のムービーで確かめてみました。人型四脚エンジン駆動陸戦型巨大ロボ「クラタス」、ついにお披露目 - YouTubeYouTubeのURLを入力し、「Process Media」をクリック。1分もたたないうちに処理が完了して下部に動画が出現しました。右下のメニューを開きます。「ダウンロード」をクリックすると音声のみになった動画を保存することができました。Fast Music Removerで音声だけを抽出した結果は以下の通り。ところどころ本命の音声までノイズ判定されて消されてしまっているものの、おおむね「きれいに音声だけの状態になっている」と言えそうです。無料で動画から音声だけを残して背景のノイズ・BGM・雑音などを削除できる「Fast Music Remover」で音声だけを抽出したムービー - YouTubeYouTubeの動画のほか、ローカルのファイルをアップロードすることも可能。「Drag and drop a file here or click to browse」をクリックし、音声のみにしたい動画を選択して「開く」をクリックします。YouTubeのURL欄とローカルからのアップロードの両方を行うと「Active」欄が出現します。今回はアップロードした動画の処理を行うので「Upload a File:」の欄のActiveを有効化し、「Process Media」をクリック。YouTubeの時と同様に、下部に処理された動画が出現しました。Fast Music Removerはまだ開発中であり、バグや要望があればGitHubで知らせて欲しいとのこと。今後、リアルタイム処理の導入や新しいMLモデルの導入を行う予定と述べられています。