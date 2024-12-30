Ãæ¹ñ¤ÎÌÊ²ÖÀ¸»ºÎÌ¡¢24Ç¯¤Ï9.7¡óÁý
¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤ÎÌÊ²ÖÈª¤Ç¼ï¤Þ¤¤ò¹Ô¤¦¼«Æ°±¿Å¾¤ÎÇÅ¼ïµ¡¡£¡Ê3·î27Æü¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢¥¦¥ë¥à¥Á¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/Ãúâý¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶ÉÇÀÂ¼»Ê¤Îò²Ë¯²Ú¡Ê¤®¡¦¤Û¤¦¤«¡ËÉû»ÊÄ¹¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢2024Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÌÊ²ÖºÏÇÝÌÌÀÑ¤¬Á°Ç¯Èæ1.8¡óÁý¤Î4257Ëü4Àé¥à¡¼¡ÊÌó284Ëü¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡Ë¡¢À¸»ºÎÌ¤¬9.7¡óÁý¤Î616Ëü4Àé¥È¥ó¡¢1¥à¡¼¡ÊÌó667Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡ËÅö¤¿¤ê¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬7.8¡óÁý¤Î144.8¥¥í¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢ÌÊ²ÖÀ¸»º¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÊ²Ö¤ÎºÏÇÝÌÌÀÑ¤ÏÁý²Ã¤·¤¿¡£ÃÏ°èÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤ÎºÏÇÝÌÌÀÑ¤Ï3.3¡óÁý¤Î3671Ëü9Àé¥à¡¼¡ÊÌó245Ëü¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¼«¼£¶è¤Ç¤Ïº£Ç¯¤ÎÌÊ²Ö¤ÎÌÜÉ¸²Á³Ê¤¬¹â¿å½à¤òÊÝ¤Á¡¢ÌÊ²ÖºÏÇÝ¤Î¼ý±×¸«ÄÌ¤·¤¬°ÂÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÇÀ²È¤ÎºÏÇÝ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÑ¶ËÀ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ºÏÇÝÌÌÀÑ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¼ý±×À¤ÎÄã¤µ¤äºÏÇÝ¹½Â¤¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤¬¶Á¤¡¢ºÏÇÝÌÌÀÑ¤ËÁ´ÂÎÅª¤Ê¸º¾¯·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤¦¤ÁÄ¹¹¾Î®°è¤ÎÌÊ²Ö»ºÃÏ¤ÎºÏÇÝÌÌÀÑ¤Ï1.6¡ó¸º¤Î302Ëü1Àé¥à¡¼¡Ê20Ëü1400¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡Ë¡¢²«²ÏÎ®°è¤Ï13.6¡ó¸º¤Î246Ëü3Àé¥à¡¼¡Ê16Ëü4200¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1¥à¡¼Åö¤¿¤êÀ¸»ºÎÌ¤âÁý²Ã¤·¤¿¡£ÃÏ°èÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¿·áÅ¤Ç¤Ï¼ï¤Þ¤¤Î»þ´ü¤«¤éÆü¾È¡¢µ¤²¹¡¢¹ß¿å¤¬½½Ê¬¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÌÊ²Ö¤ÎÀ¸°é¤ËÍÍø¤Êµ¤¾Ý¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¡¢ºîÊÁ¤¬Á°Ç¯¤è¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¼ý³Ï´ü¤ËÀ²Å·¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÊ²Ö¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¡¢1¥à¡¼Åö¤¿¤ê¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ï7.6¡óÁý¤Î154.9¥¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÌÊ²Ö»ºÃÏ¤Î¤¦¤Á¡¢Ä¹¹¾Î®°è¤Îº£Ç¯¤Îµ¤¾Ý¾ò·ï¤ÏÁ°Ç¯ÊÂ¤ß¤Ç¡¢ºÏÇÝµ»½Ñ¤ÈÉÊ¼ï²þÎÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ1¥à¡¼Åö¤¿¤ê¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ï73.2¥¥í¤ÈÁ°Ç¯¤è¤ê2.5¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£²«²ÏÎ®°è¤Ïº£Ç¯Á°È¾¤Ë¹â²¹¤È´³¤Ð¤Ä¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¸åÈ¾¤Ï¹ß±«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¡¢1¥à¡¼Åö¤¿¤êÀ¸»ºÎÌ¤Ï0.2¡ó¸º¤Î83.7¥¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¤ÎÌÊ²ÖÀ¸»ºÎÌ¤ÏºîÉÕÌÌÀÑ¤È1¥à¡¼Åö¤¿¤êÀ¸»ºÎÌ¤¬¶¦¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¡£¤¦¤Á¿·áÅ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ï11.2¡óÁý¤Î568Ëü6Àé¥È¥ó¡¢Ä¹¹¾Î®°è¤Ï0.8¡óÁý¤Î22Ëü1Àé¥È¥ó¡¢²«²ÏÎ®°è¤Ï13.7¡ó¸º¤Î20Ëü6Àé¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¡£