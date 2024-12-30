¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¡¡¹ÈÇò½é»Ê²ñ¤Ë´¶Æ°¡Ö½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±¶É¤ÎÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê42¡Ë¤é»Ê²ñ¼Ô¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¥¢¥Ê¡£¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢°ËÆ£º»è½¤È¶¦¤ËÂçÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¾¤È¤¤¤¦À¨¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë´¶Ã²¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤ª»°Êý¤¬À¨¤¤¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÆ°¤¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤è¤¯¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡×¤ÈÍµÈ¡¢¶¶ËÜ¡¢°ËÆ£¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î²Î¡×¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë´¿´î¤·¡¢¹âÍÈ¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Áê¼¡¤°¼«Á³ºÒ³²¤ä½ª¤ï¤é¤ÌÊ¶Áè¡ÄÂ¿¤¯¤ÎÈá¤·¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿2024Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ËºÇ¹â¤Î²Î¤ò¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ë¡£