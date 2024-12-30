´Ú¹ñ¤Ç¤Ï²áµî10Ç¯¤ÇÈô¹Ôµ¡»ö¸Î¤Ï67·ï¡¢ÌóÈ¾¿ô¤ÏÃåÎ¦ÃÊ³¬¡½´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2024Ç¯12·î30Æü¡¢Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÌ³°Â¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Èô¹Ôµ¡»ö¸Î¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤³¤Î10Ç¯¤ËÈô¹Ôµ¡»ö¸Î¤¬67·ïÈ¯À¸¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢Á´ÍåÆîÆ»¤ÎÌ³°Â¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç29Æü¸áÁ°¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ê¥¹¥ï¥ó¥Ê¥×¡¼¥à¡ËÈ¯Ì³°Â¹Ô¤ºÑ½£¹Ò¶õ7C2216ÊØ¤¬¼ÖÎØ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÃåÎ¦¤ò»î¤ß¤ë¤â¸ºÂ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤ÆÊÉ¤Ë·ãÆÍ¡¢±ê¾å¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢¾èµÒ¾è°÷181¿Í¤Î¤¦¤Á¾è°÷2¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Ä¤ë179¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¡¦Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ëµ¾À·¼Ô¿ô¤Ï´Ú¹ñ¤Çµ¯¤¤¿¹Ò¶õ»ö¸Î¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï1993Ç¯¤Ë¥¢¥·¥¢¥Ê¹Ò¶õµ¡¤¬Á´ÍåÆîÆ»³¤ÆîÃÏ°è¤ÇÄÆÍî¤·¤¿»ö¸Î¤Ë¤è¤ë66¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¡£´Ú¹ñ¹ÔÀ¯°ÂÁ´Éô¤¬29Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤Ç´Ú¹ñ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¹Ò¶õ»ö¸Î¤Ï·×67·ïÈ¯À¸¤·¡¢59¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Î¹Ò¶õ»ö¸Î¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¥ß¥¹¤Ë¤è¤êÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢´Ú¹ñ¹Ò¶õÅ´Æ»»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤¬´©¹Ô¤·¤¿¡Ö¹Ò¶õ¡¦Å´Æ»»ö¸Î»öÎã½¸¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢13¡Á22Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿65·ï¤Î¡Ö¹Ò¶õ»ö¸Î¤ª¤è¤Ó½à»ö¸Î¡×¤Î¤¦¤Á¡¢52¡¥3¡ó¡Ê34·ï¡Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î²á¼º¡×¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£±¿¹ÔÃÊ³¬ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃåÎ¦ÃÊ³¬¤Î³ä¹ç¤¬43¡¥1¡ó¤Ç¡¢»ö¸Î¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬ÃåÎ¦»þ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
º£²ó¤Î»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÄ»¤¬µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥Ð¡¼¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Î¹µÒµ¡¤¬¼ÖÎØ¤ò½Ð¤µ¤º¤ËÆ¹ÂÎÃåÎ¦¤ò»î¤ß¤¿¤³¤È¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë