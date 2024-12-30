J2ÂçÊ¬¤¬DF¹áÀîÍ¦µ¤¤È·ÀÌó¹¹¿·¡¡2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºßÀÒ6Ç¯ÌÜ¡Ö·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯ÅÙ¡¢¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î°Ù¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¦¡×
ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤¬30Æü¡¢DF¹áÀîÍ¦µ¤(32)¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¹áÀî¤ÏÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Ç¡¢ÂìÀîÂèÆó¹â¹»»þÂå¤ËÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡&Í¥½¨Áª¼ê¤Ë¡£ºåÆîÂç³Ø¤ò·Ð¤ÆJ¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤·¡¢2020Ç¯¤ËV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤«¤éÂçÊ¬¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËJ1ÄÌ»»48»î¹ç¡¢J2ÄÌ»»128»î¹ç¡¢J3ÄÌ»»22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂçÊ¬¤â2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºßÀÒ6Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢·ÀÌó¹¹¿·¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¡¢Á´¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢º£Ç¯1Ç¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤âÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤º¥Á¡¼¥à¤âËÍ¼«¿È¤â¶ì¤·¤¤£±Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬¶ì¤·¤¤»þ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î°Ù¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡¹¤ä²ÈÂ²¤ò¹¬¤»¤Ë½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¹áÀî¤ÏÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Ç¡¢ÂìÀîÂèÆó¹â¹»»þÂå¤ËÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡&Í¥½¨Áª¼ê¤Ë¡£ºåÆîÂç³Ø¤ò·Ð¤ÆJ¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤·¡¢2020Ç¯¤ËV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤«¤éÂçÊ¬¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËJ1ÄÌ»»48»î¹ç¡¢J2ÄÌ»»128»î¹ç¡¢J3ÄÌ»»22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂçÊ¬¤â2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºßÀÒ6Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢·ÀÌó¹¹¿·¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤º¥Á¡¼¥à¤âËÍ¼«¿È¤â¶ì¤·¤¤£±Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬¶ì¤·¤¤»þ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î°Ù¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡¹¤ä²ÈÂ²¤ò¹¬¤»¤Ë½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×