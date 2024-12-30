¡Ú¥ì¥³Âç¡Û¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¡ÎÞ¤ÎºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡ªÀ¼¿Ì¤ï¤»¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¡×¶Ê¿¶¤ê¤Ë¡Ö¡Ä¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡ª¡×
¡¡¡ÖÂè66²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡Ê¼çºÅÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñ¡Ë¤ÎºÇ½ª¿³ºº²ñ¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½éÂæ¤Î¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ê28¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡5ÁÈ¤Î¿·¿Í¾Þ²Î¾§¤Ç¤Ï¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¾Ð´éÁ´³«¤Ç¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¤òÇ®¾§¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë²ñ¾ì¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²Î¾§¸å¤Ï¿¼¡¹¤È°ìÎé¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿°ìÇ¯¡×¤ò¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÀî¸ý½ÕÆà¤ËºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ÎÈ¯É½¤ÇÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤ÇÅ·¤ò¶Ä¤®¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é´î¤Ó¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ13Ç¯Ï¢Â³¤Î»Ê²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿TBS¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê51¡Ë¤«¤é¡Ö´î¤Ó¤Î»×¤¤¤ò²Î¤Ë¹þ¤á¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ²Î¾§¤ÎÊý¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ä¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡ª´í¤Ê¤¤´í¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ´¿´î¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Î½â¤òº¸¼ê¤Ë»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£²Î¾§Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£²Î¾§¸å¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Ç¤ª¼µ·¡£´¶Æ°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯5·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÄê³ÛÄ°¤ÊüÂê¡Ë¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¸½ºß1²¯8000Ëü²ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Ò¥Ã¥È¤Î´ð½à¤È¤µ¤ì¤ë1²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÉ¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¥À¥ó¥¹¤¬Î®¹Ô¤ÎÍ×°ø¤À¡£¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¥À¥ó¥¹¡Ä¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼êÂ¤òÊ§¤¦¤è¤¦¤Ë¹¤²¤ëÍÙ¤ë¥À¥ó¥¹¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤â¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÇJO1¡¢¹á¼è¿µ¸ã¡Ê47¡Ë¡¢¾®ÎÓ¹¬»Ò¡Ê70¡Ë¤éÂ¿¤¯¤Î²Î¼ê¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤¬ÍÙ¤ì¤ë¶Ê¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë²ñ¼Ò°÷¤ò¼¤á¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¡×¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ò²Î»ì¤Ë¤¹¤ë²Î¤ÎÇÛ¿®³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£22Ç¯8·î¤Î¡ÖTiny¡×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡£6¶ÊÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Ê¤É¤Ë²¿¤Ç¤â°ÂÀÁ¤±¹ç¤¤¤·¤Æ¼«Ê¬¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë·ùµ¤¤¬º¹¤·¤¿¤³¤È¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¡£
¡¡31Æü¤Î¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£²Î¾§¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢THE¡¡ALFEE¤é¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡£·»¡¦¿ûÅÄ¾Úö¤Ï¥Þ¥¤¥¯°ìËÜ¤Ç¡Ö¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·¡×¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö·»¤¬²Î¤Ã¤¿»þ¤Ï¸å¤í¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·»¤è¤êÀ¨¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡×¤È¾Ð´é¤ÇÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£