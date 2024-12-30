¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¡ÈÎ©ÇÉ¤Ê¥â¥Î¡É¤¬¡Ä ¹ë½£¥Þ¥¤¥Ê¡¼Àï¼Ö¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆæ¡×¤ÎÆÍµ¯Êª ¡È¼ÂÀï»ÈÍÑ¡É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
ÂèÆó¼¡ÂçÀïÃæ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Íè¤ë¤Ù¤ÆüËÜ·³¤È¤ÎÀï¤¤¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½é¤Î¼«¹ñÀï¼Ö¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÀï¼Ö¤ÎÀµÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¡È¥Ê¥Ë¤«¡É¤Ë¸«¤¨¤ëÆæ¤ÎÆÍµ¯Êª¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¸«¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ÖÂÎÀµÌÌ
¡¡ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Î1940Ç¯11·î¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏßõÎõ¤ÊÆüËÜ·³¤È¤ÎÀï¤¤¤ä¡¢Ëü°ìËÜÅÚ·èÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀï¼Ö¤ò»îºî¤·¤Þ¤¹¡£¤Î¤Á¤ËÆ±Àï¼Ö¤ÎÎÌ»º·¿¤Ï¡¢¡Ö¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¼Ö¤ÏÂ¾¹ñ¤ÎÀï¼Ö¤Ë¤Ï¤Þ¤º¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¡È¥Ê¥Ë¤«¡É¤Ë¸«¤¨¤ëÆÍµ¯Êª¤¬¼ÖÂÎ¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ó¥Á¥Í¥ë½ä¹ÒÀï¼Ö¤ÎË¤ÅãÉôÊ¬¡Ê²èÁü¡§¥Ü¡¼¥Ó¥ó¥È¥óÀï¼ÖÇîÊª´Û¡Ë¡£
¡¡¸µÍè¡Ö¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¡×¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î½ä¹ÒÀï¼Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÂçÎÌÀ¸»º¤µ¤ì¤¿Í£°ì¤Î¹ñ»ºÀï¼Ö¤Ç¤¹¡£³«È¯¤ËÅö¤¿¤ê»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹À½¤Î¡Ö¥¯¥ë¥»¡¼¥À¡¼¡×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤äÊÑÂ®µ¡¡¢²¼Éô¼ÖÂÎ¡¢Ë¤Åã´ðÉô¤Ê¤É¤Ï¥¢¥á¥ê¥«M3ÃæÀï¼Ö¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢±ÑÊÆÀï¼Ö¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ë¤Åã¤È¼ÖÂÎ¤ÎÁãÍÑ²Õ½ê¤¬ÃòÂ¤¡¢¤Ä¤Þ¤êÃòÊª¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Åö»þ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÍÏÀÜµ»½Ñ¤¬Ì¤½Ï¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¡¢¤æ¤¨¤ËÁ´¤Æ¤òÃòÂ¤ÉôÉÊ¤Ç¹½À®¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÌÜÎ©¤ÄÆÃÄ§¤¬¡¢¼ÖÂÎÀµÌÌ¤Ë¤¢¤ëÌ¯¤ÊÆÍµ¯Êª¤Ç¤¹¡£¡È¥Ê¥Ë¤«¡É¤òÁÛÁü¤¹¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼ÖºÜµ¡´Ø½Æ¤Î½Æ¿È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀïÃæ¤Î¤Û¤«¤ÎÀï¼Ö¤Î¼ÖºÜµ¡´Ø½Æ¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ë¤¯¤é¤Ù¡¢¤«¤Ê¤ê¡È¹Å¤¯¤Æ¤Ö¤Ã¤È¤¯¡É¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢Æ±Àï¼Ö¤Î¼ÖºÜµ¡´Ø½Æ¤Ë¤Ï¥ô¥£¥Ã¥«¡¼¥¹½Åµ¡´Ø½Æ¤È¤¤¤¦Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï»þ¤«¤é»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëµì¼°¤Îµ¡´Ø½Æ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¡´Ø½Æ¤Ï¡¢±ÕÂÎ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë½Æ¿È¤òÎä¤ä¤·¼Í·â¤ò»ýÂ³¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¿åÎä¼°¡×¤Îµ¡´Ø½Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢½Æ¿È¼þ¤ê¤¬¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤Ö¤óÄ¾·Â¤ÎÂç¤¤¤½Æ´ã¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°Û·Á¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ü¡¼¥Ó¥ó¥È¥óÀï¼ÖÇîÊª´Û¤¬YouTube¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Ö¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¡×¤Î²òÀâÆ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤â¡¢¤³¤Îµ¡´Ø½Æ¥«¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÁ°ÌÌ¤Ë¤½¤ì¤òÃÖ¤¯Àï½Ñ¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£Å¨¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤ÆÆ¨¤²¤µ¤»¤ë¡×¡Ö¤¢¤ÎÈÜàÐ¤ÊMG¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼»á¤Î¸«¤»¤«¤±¤Î½ãËÑ¤µ¤ÏºÇ¹â¤À¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¡È¥Ê¥Ë¤«¡É¤Ë¸«¤¨¤ëµ¡´Ø½Æ¥«¥Ð¡¼¤Ë¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤Ì¾Êª²òÀâ°÷¤Î¥È¡¼¥¯¤Î¾å¼ê¤µ¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂÀï¤Ç¤ÎÅêÆþ¤Ï¤Ê¤·¡Ä¤»¤Ã¤«¤¯ºî¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡©
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼ÂÀï¤Ç¤Ï¥Ê¥Ë¤«¤Ë¸«¤¨¤ëµ¡´Ø½Æ¥«¥Ð¡¼¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë½ÅÍ×¤ÊÀï¼ÖË¤¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢·³¤ÎÉ¸½àÅª¤ÊÂÐÀï¼ÖË¤¤À¤Ã¤¿¡Ö¥ª¡¼¥É¥Ê¥ó¥¹QF 2¥Ý¥ó¥ÉË¤¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¤½£¤Ç¤ÎÀï¼ÖÀï¤Ç¤Ï´û¤ËÎÏÉÔÂ´¶¤âÈÝ¤á¤Ê¤¤Ë¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µìÆüËÜ·³¤ÎÀï¼ÖÁê¼ê¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£¸å¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥É¥Ê¥ó¥¹ QF 6¥Ý¥ó¥ÉË¤¡Ê¸ý·Â57mm¡Ë¡×¤Ë´¹Áõ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÎË¤¤Ï942Ç¯¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¼Ö¤ÈÅÏ¤ê¤¢¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²ÐÎÏ¡¦Áõ¹Ã¤ò»ý¤Ã¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÖÂÎÉôÊ¬¤Ë¤¢¤ëÂç¤¤Ê´Ý·Á¤Î·ê¤¬µ¡´Ø½Æ¤¬Æþ¤ë°ÌÃÖ¡Ê²èÁü¡§¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Î¦·³¡Ë¡£
¡¡ÎÌ»º¤Ï1942Ç¯8·î¤Ë¥·¥É¥Ë¡¼¶á¹Ù¤Î¥Á¥å¥í¡¼¥éÀï¼ÖÀ½Â¤²ñ¼Ò¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë¶É65Î¾¤·¤«À½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤éÂçÎÌ¤ËÀï¼Ö¤¬¶¡Í¿¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ±ÑÀï¼Ö¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡Ö¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¡×¤è¤êÍ¥½¨¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¹ñ»ºÀï¼Ö¤Çµ¡¹ÃÉôÂâ¤òÊÔÀ©¤¹¤ëÉ¬Í×À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¡×¤Ï°ìÅÙ¤â¼ÂÀï¤òÀï¤ï¤º¤Ë½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Î©ÇÉ¤Ê¥Ê¥Ë¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤â°ìÅÙ¤â»È¤¦¤³¤È¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Àï»þÃæ¤Î1944Ç¯12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¹ñ°ÒÈ¯ÍÈ¤â·ó¤Í¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÀïÁè±Ç²è¡Ø¥È¥Ö¥ë¥¯¤Î¥Í¥º¥ß¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¤¥ÄÀï¼Ö¤Ë»÷¤»¤Æ²þÂ¤¤·¤¿¥»¥ó¥Á¥Í¥ë½ä¹ÒÀï¼Ö¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£