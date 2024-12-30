¡ÖÀË¤·¤¤¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤¬Àµ²ò¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×»°ãø·°¡¢£¶Àï¾¡¤ÁÌµ¤·¤Ë¶»Ãæ¤òÅÇÏª¡£Áá´ü¸òÂå¤ËÉÔËþ¤²¤ÊÉ½¾ð¤â¡Ö¸åÈ¾¤Î¥×¥ì¡¼¤Ê¤é¡Ä¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¾¡¤ÁÊý¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£
¡¡12·î27Æü¤ËËÜµòÃÏ¥¢¥á¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤ò·Þ¤¨¤¿°ìÀï¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢°ú¤¤¤Æ¼é¤ê¤ò¸Ç¤á¤ë¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤ò¹¶¤áÎ©¤Æ¤¿¤¬¥´¡¼¥ë¤Ï±ó¤¯¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç90Ê¬´Ö¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢ÄÌ¾ï¤É¤ª¤êÄê°ÌÃÖ¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿»°ãø·°¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢Á°¤Î¡ÊÁª¼ê¤Î¡ËÀÕÇ¤¤Ï¤³¤Î£µ»î¹ç¡¢£¶»î¹çÂç¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°¤ÎÀÕÇ¤¤Ï½Å¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡££¶»î¹çÏ¢Â³¤Ç¾¡¤ÁÀ±¤«¤é¸«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡Ì¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¿Ê¤ó¤À¥Ê¥¤¥È¥²¡¼¥à¡££µÀïÌ¤¾¡Íø¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ï´íµ¡´¶¤¬Éº¤Ã¤¿¡£³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¥·¡¼¥¬¥ë¥º¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Ï ¡ÈÉ¬»à¤µ¡É¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢»°ãø¤Ï¡ÖËè»î¹ç¡Ê¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤«¤é¡Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¶á¤Î¿ô»î¹ç¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤é¤ÎÆ°¤¤Ï¸«°ã¤¨¤ë¤Û¤ÉÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Å¨¿ØÆâ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¥·¡¼¥ó¤¬Â³¤¡¢¤½¤³¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç²¿ÅÙ¤â¹¥µ¡¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£³«»Ï£´Ê¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥ê¥ª¡¦¥¨¥ó¥·¥½¤¬¡¢´°Á´¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Î¾õ¶·¤Ç¤Î¥·¥å¡¼¥È¡£ÏÈ¤è¤ê¤ï¤º¤«±¦¤Ë³°¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÈÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¡É¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¥¯¥í¥¢¥Á¥¢½÷»ÒÂåÉ½FW¡¢¥Þ¥ë¥³¥Ó¥Ã¥Á¤Î¸·Áª¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤µ¤é¤Ë13Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢¥¨¥ó¥·¥½¤¬º£ÅÙ¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î»°ãø¤Î¹¥¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢GK¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥±¥ó¤ÎÀµÌÌ¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤ÏÈô¤Ó¡¢·èÄêµ¡¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¹¶Àª¤òÂ³¤±¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡£Ãæ¤Ç¤â»°ãø¤Ï¡¢¤³¤³¿ô»î¹ç¤ÇÊç¤é¤»¤¿¤¦¤ÃÊ°¤òÀ²¤é¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²Ì´º¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»Å³Ý¤±¤ÆºÆ»°¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£27Ê¬¤Ë¤Ï¹âÂ®¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ØÀÚ¤ê¹þ¤ß¡¢±¦Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÇÃæ±û¤Ø¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¡£¿ôÊ¬¸å¤Ë¤Ï¡¢º£ÅÙ¤Ïº¸Â¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âDF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Õ¥ì¥Ã¥±¥ó¤Î¼êÃæ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ê»Å³Ý¤±¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Å¨¤Î¼éÈ÷¿Ø¤ò¶¼¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°ãø¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼µ¤Ì£¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤â¤½¤ì¤¬·è¤Þ¤ì¤ÐÉÝ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤òËè»î¹ç¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡ºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï43Ê¬¤ËË¬¤ì¤ë¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤¬¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ØÎ®¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ22¤¬º¸Â¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥Ü¥ì¡¼¡£´°àú¤ËÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÂç¤¤¯Ê¨¤¤¤¿¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ï³°Â¦¤Î¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¡¡
¡ÖÀË¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤ÏÁ´¤¯°ÕÌ£¤Ê¤¤¤ó¤Ç·è¤á¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤«¤éÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¡¢·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿°¤ò嚙¤ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥ÈÆ±ÍÍ¤ËÁÇÁá¤¤¥×¥ì¥¹¤Ç¹×¸¥¤·¡¢Ì£Êý¤¬¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤ò¤¹¤ì¤ÐÉ¬»à¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤·¤ÆÅ¨¤Î¹¶·â¤Î²ê¤òÅ¦¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀª¤¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ»°ãø¤Ï67Ê¬¤Ç¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£»Ø´ø´±¤ÏÏ¢Àï¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¸òÂå»þ¤ÏÉÔËþ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿»°ãø¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¤Î¥×¥ì¡¼¤Ê¤éÂÅÅö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»õ¼Ö¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤º¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢ºÇ¶á¤Î»°ãø¤ÎÉ½¾ð¤Ï°Å¤¤¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿21Æü¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤Ç¤â¡¢²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤¹¤ëÁê¼ê¤ËÅ¨ÃÏ¤ÇÄ©¤ó¤À¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢°µÅÝ¤¹¤Ù¤Åì¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î»î¹ç¸å¤â¡¢Èà¤Ï¡Ö¾¡¤Ä¤Ù¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¡¢»°ãø¸Ä¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÂçÉý¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉÀï¸å¤â¡¢¡ÖÁ´Á³¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½ªÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¡ÊËþÂ¤Ç¤¤ë¡Ë¥·¥å¡¼¥È¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡£¤½¤³¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤â¥¼¥í¤Ê¤é°ì½ï¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¹¥Ä´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤òÀÚ¤Ã¤¿º£µ¨¤Î¥·¡¼¥¬¥ë¥º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³£¶»î¹ç¤Ï£³Ê¬£³ÇÔ¡£°ì»þ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ·÷Æâ¤Ë¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢11·î23Æü¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï°ÊÍè¾¡Íø¤¬¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Ï10°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²¤½£¥«¥Ã¥×Àï¤Ø¤ÎÊÖ¤êºé¤¤À¡£ºòµ¨¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤á¤Æ·Ð¸³¤·¤¿ÉñÂæ¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¡¢»°ãøËÜ¿Í¤â¤½¤Î¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥º¥ë¥º¥ë¤È½ç°Ì¤òÍî¤È¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢É¬»à¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¥Á¡¼¥à¤ËºÇ¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬ÆÃ¤Ë¸²Ãø¤Ç¡¢ÀÑ¶Ë¥×¥ì¡¼¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Èà¤Ï¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö£µ»î¹ç·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¹Í¤¨¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¶èÊÌ¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â·ë²Ì¤¬ºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡Ö¥µ¥¤¥É¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤ß¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤óÃæ¤ËÆþ¤ê¤¹¤®¤ë¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¡£¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¼«ÂÎ¤âÆ°¤¤º¤é¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Ëè²ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤¬µá¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡×
¡ÖÁ°²ó¤Î»î¹ç¤â¥Á¡¼¥à¤Î¤È¤³¤í¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¾å¤Ç¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ÎÄ¹½ê¤â½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ëè»î¹ç¤¤¤í¤ó¤Ê»×¹Í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤¬Àµ²ò¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»°ãø¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡Ö¤Þ¤¢¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Â¾¤Î¤È¤³¤í¤ËÌÜÀþ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ÏµÕ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡×
¡¡
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢º£ÈÕ¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ°È¾ÀïºÇ½ª»î¹ç¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥éÀï¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¾¡¤ÁÊý¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢À§¤¬Èó¤Ç¤âÍß¤·¤¤¾¡ÅÀ£³¤òÃ¥¤¤¼è¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ß·¹À»°
¡¡12·î27Æü¤ËËÜµòÃÏ¥¢¥á¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤ò·Þ¤¨¤¿°ìÀï¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢°ú¤¤¤Æ¼é¤ê¤ò¸Ç¤á¤ë¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤ò¹¶¤áÎ©¤Æ¤¿¤¬¥´¡¼¥ë¤Ï±ó¤¯¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç90Ê¬´Ö¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢ÄÌ¾ï¤É¤ª¤êÄê°ÌÃÖ¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿»°ãø·°¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢Á°¤Î¡ÊÁª¼ê¤Î¡ËÀÕÇ¤¤Ï¤³¤Î£µ»î¹ç¡¢£¶»î¹çÂç¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°¤ÎÀÕÇ¤¤Ï½Å¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡££¶»î¹çÏ¢Â³¤Ç¾¡¤ÁÀ±¤«¤é¸«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢»°ãø¤Ï¡ÖËè»î¹ç¡Ê¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤«¤é¡Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¶á¤Î¿ô»î¹ç¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤é¤ÎÆ°¤¤Ï¸«°ã¤¨¤ë¤Û¤ÉÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Å¨¿ØÆâ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¥·¡¼¥ó¤¬Â³¤¡¢¤½¤³¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç²¿ÅÙ¤â¹¥µ¡¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£³«»Ï£´Ê¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥ê¥ª¡¦¥¨¥ó¥·¥½¤¬¡¢´°Á´¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Î¾õ¶·¤Ç¤Î¥·¥å¡¼¥È¡£ÏÈ¤è¤ê¤ï¤º¤«±¦¤Ë³°¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÈÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¡É¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¥¯¥í¥¢¥Á¥¢½÷»ÒÂåÉ½FW¡¢¥Þ¥ë¥³¥Ó¥Ã¥Á¤Î¸·Áª¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤µ¤é¤Ë13Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢¥¨¥ó¥·¥½¤¬º£ÅÙ¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î»°ãø¤Î¹¥¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢GK¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥±¥ó¤ÎÀµÌÌ¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤ÏÈô¤Ó¡¢·èÄêµ¡¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¹¶Àª¤òÂ³¤±¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡£Ãæ¤Ç¤â»°ãø¤Ï¡¢¤³¤³¿ô»î¹ç¤ÇÊç¤é¤»¤¿¤¦¤ÃÊ°¤òÀ²¤é¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²Ì´º¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»Å³Ý¤±¤ÆºÆ»°¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£27Ê¬¤Ë¤Ï¹âÂ®¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ØÀÚ¤ê¹þ¤ß¡¢±¦Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÇÃæ±û¤Ø¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¡£¿ôÊ¬¸å¤Ë¤Ï¡¢º£ÅÙ¤Ïº¸Â¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âDF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Õ¥ì¥Ã¥±¥ó¤Î¼êÃæ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ê»Å³Ý¤±¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Å¨¤Î¼éÈ÷¿Ø¤ò¶¼¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°ãø¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼µ¤Ì£¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤â¤½¤ì¤¬·è¤Þ¤ì¤ÐÉÝ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤òËè»î¹ç¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡ºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï43Ê¬¤ËË¬¤ì¤ë¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤¬¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ØÎ®¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ22¤¬º¸Â¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥Ü¥ì¡¼¡£´°àú¤ËÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÂç¤¤¯Ê¨¤¤¤¿¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ï³°Â¦¤Î¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¡¡
¡ÖÀË¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤ÏÁ´¤¯°ÕÌ£¤Ê¤¤¤ó¤Ç·è¤á¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤«¤éÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¡¢·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿°¤ò嚙¤ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥ÈÆ±ÍÍ¤ËÁÇÁá¤¤¥×¥ì¥¹¤Ç¹×¸¥¤·¡¢Ì£Êý¤¬¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤ò¤¹¤ì¤ÐÉ¬»à¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤·¤ÆÅ¨¤Î¹¶·â¤Î²ê¤òÅ¦¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀª¤¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ»°ãø¤Ï67Ê¬¤Ç¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£»Ø´ø´±¤ÏÏ¢Àï¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¸òÂå»þ¤ÏÉÔËþ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿»°ãø¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¤Î¥×¥ì¡¼¤Ê¤éÂÅÅö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»õ¼Ö¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤º¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢ºÇ¶á¤Î»°ãø¤ÎÉ½¾ð¤Ï°Å¤¤¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿21Æü¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤Ç¤â¡¢²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤¹¤ëÁê¼ê¤ËÅ¨ÃÏ¤ÇÄ©¤ó¤À¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢°µÅÝ¤¹¤Ù¤Åì¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î»î¹ç¸å¤â¡¢Èà¤Ï¡Ö¾¡¤Ä¤Ù¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¡¢»°ãø¸Ä¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÂçÉý¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉÀï¸å¤â¡¢¡ÖÁ´Á³¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½ªÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¡ÊËþÂ¤Ç¤¤ë¡Ë¥·¥å¡¼¥È¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡£¤½¤³¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤â¥¼¥í¤Ê¤é°ì½ï¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¹¥Ä´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤òÀÚ¤Ã¤¿º£µ¨¤Î¥·¡¼¥¬¥ë¥º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³£¶»î¹ç¤Ï£³Ê¬£³ÇÔ¡£°ì»þ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ·÷Æâ¤Ë¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢11·î23Æü¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï°ÊÍè¾¡Íø¤¬¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Ï10°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²¤½£¥«¥Ã¥×Àï¤Ø¤ÎÊÖ¤êºé¤¤À¡£ºòµ¨¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤á¤Æ·Ð¸³¤·¤¿ÉñÂæ¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¡¢»°ãøËÜ¿Í¤â¤½¤Î¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥º¥ë¥º¥ë¤È½ç°Ì¤òÍî¤È¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢É¬»à¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¥Á¡¼¥à¤ËºÇ¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬ÆÃ¤Ë¸²Ãø¤Ç¡¢ÀÑ¶Ë¥×¥ì¡¼¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Èà¤Ï¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö£µ»î¹ç·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¹Í¤¨¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¶èÊÌ¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â·ë²Ì¤¬ºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡Ö¥µ¥¤¥É¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤ß¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤óÃæ¤ËÆþ¤ê¤¹¤®¤ë¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¡£¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¼«ÂÎ¤âÆ°¤¤º¤é¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Ëè²ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤¬µá¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡×
¡ÖÁ°²ó¤Î»î¹ç¤â¥Á¡¼¥à¤Î¤È¤³¤í¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¾å¤Ç¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ÎÄ¹½ê¤â½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ëè»î¹ç¤¤¤í¤ó¤Ê»×¹Í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤¬Àµ²ò¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»°ãø¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡Ö¤Þ¤¢¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Â¾¤Î¤È¤³¤í¤ËÌÜÀþ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ÏµÕ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡×
¡¡
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢º£ÈÕ¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ°È¾ÀïºÇ½ª»î¹ç¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥éÀï¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¾¡¤ÁÊý¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢À§¤¬Èó¤Ç¤âÍß¤·¤¤¾¡ÅÀ£³¤òÃ¥¤¤¼è¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ß·¹À»°