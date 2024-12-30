À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤ÎÌ¾±é¤¬¥¥é¥ê¡ª"»×¤¤½Ð¤ÎÃæ¤ÎÍýÁÛ¤ÎÈà½÷"¤È"10Ç¯¸å¤ÎÈà½÷"¤Î±é¤¸Ê¬¤±¤ËÃíÌÜ¤Î¡Ö¤³¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¤è¸þ°æ¤¯¤ó¡×
2024Ç¯8·î¤Ë¥É¥é¥Þ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤ºÈ¡¢ÀèÀ¸¡ª¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï)¤ÇÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¼ã¼ê¤Î¹â¹»¶µ»Õ¤òÇ®±é¤·¤¿À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡£À¸ÅÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2021Ç¯¤ËÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤â²»³ÚÈÖÁÈ¤ÎMC¤ä¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤Ê¤É¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÂ¿ºÍ¤µ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ³èÌöÃæ¤Ç¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÈóËÞ¤ÊºÍÇ½¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤À¡£
¾åµ¤Î½é¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Î±éµ»¤â"¶µ°é¼Ô"¤È"1¿Í¤Î¿Í´Ö"¤Î¶¹´Ö¤Ç³ëÆ£¤¹¤ëÌò¤É¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¸«»ö¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥É¥é¥Þ¡Ö¤³¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¤è¸þ°æ¤¯¤ó¡×(2023Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤À¡£
Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤Í¤à¤è¤¦¤³¤ÎÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤ÎÌ±ÊüGPÂÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±éºîÉÊ¡£10Ç¯´ÖÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦¸þ°æ(ÀÖÁ¿)¤¬¿ÍÀ¸¤äÎø¤ËÇº¤ß¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢"Îø°¦¤Î»ÅÊýËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ëÃË»Ò"¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£À¸ÅÄ¤Ï¡¢¸þ°æ¤¬10Ç¯Á°¤ËÊÌ¤ì¤¿¸µÎø¿Í¡¦ÈþÏÂ»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£2¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë"Îø°¦¤Î»ÅÊýËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ëÃË»Ò"¤È¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤ÎÎøÌÏÍÍ
33ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦¸þ°æ¤Ï¡¢Ê·°Ïµ¤ÎÉ¤·¡¢À³ÊÎÉ¤·¡¢»Å»ö¤â¤Ç¤¤ëÎÉ¤¤ÃË¤Ê¤¬¤é¡¢¸µ¥«¥Î¡¦ÈþÏÂ»Ò¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢10Ç¯´Ö¤âÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¿¦¾ì¤ËÇÉ¸¯¼Ò°÷¡¦ÃæÃ«¿¿Í³(ÅÄÊÕÅí»Ò)¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯...¡£
Æ±ºîÉÊ¤ÎÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢30Âå¤È¤¤¤¦¡¢"¼ã¼ê"¤«¤éÃ¦¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Îø°¦¤â´Þ¤á¤Æ¿ÍÀ¸¤ËÇº¤ßÌÂ¤¦¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Îø°¦¥É¥é¥Þ¤¬¶ì¼ê¤Ê»ëÄ°¼Ô¤âÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤È¤³¤í¤À¡£Îø°¦¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÎø°¦Ê×Îò¤«¤é¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¡Ö¹¬¤»¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤·¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë"¥Õ¥§¡¼¥º¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿"¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÎø°¦¤Ï¤³¤È¤µ¤é¡¢¸þ¤¹ç¤¤Êý¤«¤é¿Ê¤áÊý¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢10Âå¡¢20Âå¤À¤Ã¤¿"¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎø°¦"¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢"·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë½éÂÎ¸³"¤È¤¤¤¦Û£ËæÌÏ¸Ò¤Ê¤â¤Î¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¸þ°æ¤Î»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢¤Ä¤¤±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¸þ°æ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤È½Ð²ñ¤¤¡¢²¿¤È¤«Îø°¦¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤è¤¦¤È´èÄ¥¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤ò¡¢¸þ°æ¥µ¥¤¥É¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¸å¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÎø°¦Áê¼ê¥µ¥¤¥É¤Î»ëÅÀ¤Ç²òÀâÊÔ¤«¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£¸þ°æ¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Î¤³¤È¤òµ¤¸¯¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËÁê¼ê¤Î»×ÏÇ¤ÏÁ´¤¯µÕ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËÊâÉý¤Î°ã¤¤¤Çµ÷Î¥¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Îø°¦¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ëÅÀ¤¬¼Â¤Ë¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
À©ºî¿Ø¤¬ºîÉÊ¤ËÎý¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤Î»Å³Ý¤±¤ò¸«»ö¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÇÐÍ¥¿Ø¤Ç¡¢¼ç±é¤ÎÀÖÁ¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸þ°æ¤ÎÁê¼êÌò¤ò±é¤¸¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤Î±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢À¸ÅÄ¤Ï¸þ°æ¤ÎºÇ¸å¤ÎÈà½÷¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ç¡¢Âè1ÏÃ¤«¤éÂè4ÏÃ¤Þ¤Ç¤Ï¸þ°æ¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¡¢Âè5ÏÃ¤«¤é¤Ï¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¸µ¥«¥Î¤È¤¤¤¦ÆñÌò¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸þ°æ¤Î¸µÎø¿Í¡¦ÈþÏÂ»Ò¤òÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤¬ÍýÁÛÅª¤Ë¹¥±é
²¿¤¬ÆñÌò¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢10Ç¯´ÖÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤33ºÐÃËÀ¤ÎÎø°¦¤Î»×¤¤½Ð¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¸µÎø¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë"ÍýÁÛ"¤ÇÅÉ¤ê¸Ç¤á¤é¤ì¤¿¿ÍÊªÁü¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤ï¤Ð"2¼¡¸µ¤ÎÅ·»È"¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢À¸ÅÄ¤Ï¤½¤ó¤ÊÍýÁÛ¤ÎÂ¸ºß¤ò°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¹¥±é¡£Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¡Ö¤³¤ó¤ÊÈà½÷¤À¤Ã¤¿¤éºÇ¹â¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢°¦¤é¤·¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢10Ç¯¸å¤Î¸½¼Â¤ËºÆ²ñ¤·¤¿ÈþÏÂ»Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¹ÔÆ°¤ÎÊÑÍÆ¤Ç10Ç¯¤È¤¤¤¦Ç¯·î¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸þ°æ¤Î¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤âÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂè4ÏÃ¤Þ¤Ç¤ÎÈþÏÂ»Ò¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¸þ°æ¤ÎÍýÁÛ¤¬Âç¤¤¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡×¤È»×¤ï¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ¸ª¤Î¶¯¤µ¤ò³À´Ö¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£"10Ç¯Á°¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÍýÁÛ¤ÎÈà½÷"¤È"10Ç¯¸å¤Î¸½ºß¤ÎÍýÁÛ¤«¤éÂç¤¤¯³°¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Èà½÷"¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÏÂ³¤¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤ëÌò¼Ô¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
Âè4ÏÃ¤«¤é¤Ï¡¢2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¸þ°æ¤È¤Î´Ø·¸¤ä¡¢ÈþÏÂ»Ò¼«¿È¤Î¹¬¤»¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÁª¤ó¤ÀÆ»¤Ê¤É¡¢¤³¤Á¤é¤âÎø°¦¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸þ¤¹ç¤¦ÈþÏÂ»Ò¤È¤¤¤¦1¿Í¤Î½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«±þ¤¨¤Ï½½Ê¬¡£
Âç¿Í¤ÎÎø°¦¡¢¹¬¤»¤ÎÄêµÁ¡¢·ëº§¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿ÍÍ²½¤·¤¿Îø°¦ÌÏÍÍ¡¢ÃËÀ¤È½÷À¤Î¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¡¢½÷À¤Î¶¯¤«¤µ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é³Ú¤·¤á¤ëÆ±ºî¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÄ¤ÎÌ¾±é¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡á¸¶ÅÄ·ò
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
¤³¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¤è¸þ°æ¤¯¤ó
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯1·î12Æü(Æü)11:30¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§Æü¥Æ¥ì¥×¥é¥¹
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹