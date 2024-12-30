¡ÚÆÈ¼«¡Û¡È¥Î¥í¥Î¥í¼Ö¡É¤¬Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë¾×ÆÍ¡Ä¤½¤Î¸å¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾×ÆÍ¡¡¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¤ò»þÂ®40¥¥í¤Û¤É¤ÇÁö¹Ô¡Ä±¿Å¾¼ê¤Ï40ÂåÃËÀ¡¡²£ÉÍ»Ô
¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÁö¤ë¼Ö¤¬Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤â¾×ÆÍ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¤ò40km/h¤Û¤É¤ÇÁö¹Ô¡Ä
25Æü¸áÁ°5»þ²á¤®¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»ÔÆâ¤òÄÌ¤ëÊÝÅÚ¥öÃ«¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¡£Á°¤Î¼Ö¤¬¼ÖÀþÊÑ¹¹¤ò¤·¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¡£
»£±Æ¼Ô¡§
¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤«¤â¡£
¤Ö¤Ä¤«¤ëÄ¾Á°¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢3¼ÖÀþ¤Î°ìÈÖº¸Â¦¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¡£°ìµ¤¤ËÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤Ø¤È°Ü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¥¦¥£¥ó¥«¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»£±Æ¼Ô¡§
¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£40¡Á50km/h¤°¤é¤¤¤«¡£
Â®ÅÙ80km/hÀ©¸Â¤Î¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¤ò40km/h¤Û¤É¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ö¡£Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë¾×ÆÍ¸å¡¢¾è¤ê¾å¤²¤ë·Á¤Ç»ß¤Þ¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ß¤Ç¼Ö¤ÏºÆ¤ÓÁö¹Ô¼ÖÀþ¤Ø¤È¤Ï¤¸¤½Ð¤µ¤ì¡¢¸å¤í¤«¤éÍè¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï40Âå¤ÎÃËÀ¤À¤È¤¤¤¤¡¢ÊªÂ»»ö¸Î¤È¤·¤Æ½èÍý¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×12·î27ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë