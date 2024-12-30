ME:I¡Ö¥ì¥³Âç¡×¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ Àî¸ý½ÕÆà¤«¤é¡Ö¤¤¤¤Æ÷¤¤¤¹¤ë¡×¤ÎÀ¼¤â¡ÚÂè66²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/30¡ÛÇ¯Ëö¹±Îã¤Î²»³Ú¾Þ¡Öµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡ÊTBS·Ï¤Ë¤Æ17»þ30Ê¬¡Á22»þ¤Þ¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¡Ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛME:I¡¢¥Ð¥ì¥¨É÷°áÁõ¤Ç¡Ö¥ì¥³Âç¡×ÅÐ¾ì
¡ÖClick¡×¤Ç4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ME:I¡£¥Ó¥¸¥å¡¼¤¬Ë¥¤¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥ì¡¼¥¹¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê½Å¤Í¤é¤ì¤¿¾åÉÊ¤ÊÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ë°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡ÖClick¡×¤ò¤È¤Ó¤¤ê²Ä°¦¤é¤·¤¯ÈäÏª¤·¤¿¡£
MOMONA¤Ï¡Ö°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤¤ê¤Î¿·¿Í¾Þ¤Ê¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â´¶¼Õ¡£»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤â¡Ö¤¤¤¤Æ÷¤¤¤¹¤ë¡£²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ME:I¤Ï¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN¡×¤ÎÂè3ÃÆ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£½é½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÂè75²ó ¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î½Ð±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ê²ñ¤Ï13Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë½÷Í¥¤ÎÀî¸ý¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏMrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤äCreepy Nuts¤Î¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏILLIT¤äME:I¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤é5ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÖI wonder¡×Da-iCE¡¿¡Ö´ö²¯¸÷Ç¯¡×Omoinotake¡¿¡Ö¹È¤ÎÄ³¡×»³ÆâØª²ð¡¿¡ÖSupernatural¡×NewJeans¡¿¡ÖNEW KAWAII¡×FRUITS ZIPPER¡¿¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×Creepy Nuts¡¿¡ÖMasterplan¡×BE:FIRST¡¿¡ÖÌ´¤ß¤¿²Ì¼Â¡×½ãÎõ¡¿¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×Mrs. GREEN APPLE¡¿¡ÖLove seeker¡×JO1
ILLIT¡¿ÇßÃ«¿´°¦¡¿¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¿¾®»³ÍºÂç¡¿ME:I
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛME:I¡¢¥Ð¥ì¥¨É÷°áÁõ¤Ç¡Ö¥ì¥³Âç¡×ÅÐ¾ì
¢¡ME:I¡ÖClick¡×ÈäÏª
¡ÖClick¡×¤Ç4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ME:I¡£¥Ó¥¸¥å¡¼¤¬Ë¥¤¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥ì¡¼¥¹¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê½Å¤Í¤é¤ì¤¿¾åÉÊ¤ÊÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ë°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡ÖClick¡×¤ò¤È¤Ó¤¤ê²Ä°¦¤é¤·¤¯ÈäÏª¤·¤¿¡£
ME:I¤Ï¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN¡×¤ÎÂè3ÃÆ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£½é½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÂè75²ó ¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î½Ð±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖÂè66²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×
»Ê²ñ¤Ï13Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë½÷Í¥¤ÎÀî¸ý¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏMrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤äCreepy Nuts¤Î¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏILLIT¤äME:I¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤é5ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡Ê¢¨¶ÊÌ¾50²»½ç¡Ë
¡ÖI wonder¡×Da-iCE¡¿¡Ö´ö²¯¸÷Ç¯¡×Omoinotake¡¿¡Ö¹È¤ÎÄ³¡×»³ÆâØª²ð¡¿¡ÖSupernatural¡×NewJeans¡¿¡ÖNEW KAWAII¡×FRUITS ZIPPER¡¿¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×Creepy Nuts¡¿¡ÖMasterplan¡×BE:FIRST¡¿¡ÖÌ´¤ß¤¿²Ì¼Â¡×½ãÎõ¡¿¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×Mrs. GREEN APPLE¡¿¡ÖLove seeker¡×JO1
¢¡¡Ú¿·¿Í¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
ILLIT¡¿ÇßÃ«¿´°¦¡¿¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¿¾®»³ÍºÂç¡¿ME:I
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û