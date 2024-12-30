²Ã¸î°¡°Í¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÎ¥º§¤òÊó¹ð¡Ö¼Â¤ÏÌó2Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤·»Ò¤É¤âÃ£2¿Í¤È´û¤Ë¿·¤·¤¤À¸³è¤ò¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ã¸î°¡°Í¡Ê36¡Ë¤¬30Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¡¢Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²Ã¸î°¡°Í¡¢²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡²Ã¸î¤Ï¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤ÎÊó¹ð¤È¤·¤Æ¡Ö»ä»ö¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¼Â¤ÏÌó2Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤· »Ò¤É¤âÃ£2¿Í¤È´û¤Ë¿·¤·¤¤À¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÊì¤È¤·¤Æ¡¢¤ª»Å»ö¤Ë¤âÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤â¤è¤¿·Ç¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¸î¤Ï2011Ç¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢2015Ç¯¤ËÎ¥º§¡£2016Ç¯¤Ë²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃËÀ¤ÈºÆº§¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï12ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤È7ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë