¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹¤Ç¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤â¤ÎÂç²ñ¡×³«ºÅ¡ª¡¡40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡È³¤Á¯ÊÛÅö¡É¤Ê¤É¤¬Àª¤¾¤í¤¤
¡¡¤´ÅöÃÏ¤Î¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¤¬½¸·ë¤¹¤ëºÅ»ö¡ÖÂè4²ó¤¦¤Þ¤¤¤â¤ÎÂç²ñ¡×¤¬¡¢1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»Ô¤Ë¤¢¤ë¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹8³¬¤ÎºÅ²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆÂôµí¤Î¤ªÊÛÅö¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡¡½ÐÅ¸¥°¥ë¥á°ìÍ÷
¢£½éÅÐ¾ì¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â
¡¡º£²ó¡¢40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè4²ó¤¦¤Þ¤¤¤â¤ÎÂç²ñ¡×¤Ï¡¢½éÅÐ¾ì11Å¹ÊÞ¤ò´Þ¤àÌó45Å¹ÊÞ¤¬¤½¤í¤¤¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÌ£¼«Ëý¥°¥ë¥á¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥¿¥Æ¡¢¥¤¥¯¥é¡¢¤¦¤Ë¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¾è¤»¤¿´ä¼ê¡Ö»°±º²°¡×¤Î¡Ö»°Î¦ÊÛÅö¡×¤È¡¢Âçºå¡ÖÎ¶ß¬¡Ê¤ê¤å¤¦¤¿¤ó¡Ë¡×¤Î¡Ö¾®äÆÊñ¡×¤¬½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ËÌ³¤Æ»¡Ö¥é¥à¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤Î¤Ï¤ß½Ð¤ë¤´ÈÓ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ä¡¢»³·Á¡ÖÊÆÂôµí»°ËæÊÛÅö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄêÈÎÇäÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ·Ü¤Î»Ý¤ß¤Î¥¹¡¼¥×¤ËÀ¸ÍÈ¤²¾ßÌý¤Î±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ëµþÅÔ¤Î¡ÖÆÃÀ½·Ü¤½¤Ð¡×¤¬½é½ÐÅ¸¡£´¨¤¤Åß¤â¥Û¥Ã¤È¿ÈÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë°ìÇÕ¤ò´®Ç½²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹Åç¤Î¸ÅÌ±²È¥«¥Õ¥§¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤ä¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ê¡²¬¤Î¡Ö¥Á¥ç¥³¥á¥í¥ó¥ê¥ó¥°¡×¡¢¸ý¤É¤±¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÄ¹Ìî¤Î¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¡×¤Ê¤É¤Î½éÅÐ¾ì¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢³¤Á¯¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡¢µí¥Ð¥éÆù¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤À¥«¥ì¡¼¡¢¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¤¿¤³¾Æ¤¤â¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ÀÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤½éÅÐ¾ì¥°¥ë¥á¤«¤éÌÃÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿Æ¤·¤ß¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ£¤Þ¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤Î¡È¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¡É¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆÂôµí¤Î¤ªÊÛÅö¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡¡½ÐÅ¸¥°¥ë¥á°ìÍ÷
¢£½éÅÐ¾ì¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â
¡¡º£²ó¡¢40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè4²ó¤¦¤Þ¤¤¤â¤ÎÂç²ñ¡×¤Ï¡¢½éÅÐ¾ì11Å¹ÊÞ¤ò´Þ¤àÌó45Å¹ÊÞ¤¬¤½¤í¤¤¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÌ£¼«Ëý¥°¥ë¥á¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥¿¥Æ¡¢¥¤¥¯¥é¡¢¤¦¤Ë¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¾è¤»¤¿´ä¼ê¡Ö»°±º²°¡×¤Î¡Ö»°Î¦ÊÛÅö¡×¤È¡¢Âçºå¡ÖÎ¶ß¬¡Ê¤ê¤å¤¦¤¿¤ó¡Ë¡×¤Î¡Ö¾®äÆÊñ¡×¤¬½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ËÌ³¤Æ»¡Ö¥é¥à¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤Î¤Ï¤ß½Ð¤ë¤´ÈÓ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ä¡¢»³·Á¡ÖÊÆÂôµí»°ËæÊÛÅö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄêÈÎÇäÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹Åç¤Î¸ÅÌ±²È¥«¥Õ¥§¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤ä¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ê¡²¬¤Î¡Ö¥Á¥ç¥³¥á¥í¥ó¥ê¥ó¥°¡×¡¢¸ý¤É¤±¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÄ¹Ìî¤Î¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¡×¤Ê¤É¤Î½éÅÐ¾ì¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢³¤Á¯¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡¢µí¥Ð¥éÆù¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤À¥«¥ì¡¼¡¢¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¤¿¤³¾Æ¤¤â¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ÀÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤½éÅÐ¾ì¥°¥ë¥á¤«¤éÌÃÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿Æ¤·¤ß¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ£¤Þ¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤Î¡È¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¡É¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¡£