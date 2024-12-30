¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡¢¸Î¡¦·ËÍ³Èþ¤µ¤ó¤Î°Õ»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥Á¡¼¥à¤¬°áÁõÀ©ºî¡Ö¤¤Ã¤È¤É¤³¤«¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡×
¢£¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë3ÆüÌÜ¡Ê30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡22²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¿å¿¹¤«¤ª¤ê¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡ÖÄ»¼èº½µÖ¡Á¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸SP¡Á¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¡Ä¡©°áÁõ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿å¿¹¤«¤ª¤ê
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿å¿¹¤Î°áÁõ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î·ËÍ³Èþ¤µ¤ó¤¬º£Ç¯4·î¤Ë»àµî¡£ºòÇ¯¤â·Ë¤µ¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö·ËÀèÀ¸¤Î°Õ»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤¬·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡Öº£Ãå¤Æ¤¤¤ë¤³¤ì¤â·ËÀèÀ¸¡£ÀèÀ¸¤Î»×¤¤¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥É¥ì¥¹¤Ë¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤¤Ã¤È¤É¤³¤«¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£Éý¹¤¤À¤Âå¤Î²ÈÂ²³§¤µ¤ó¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤â²»¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡£µîÇ¯°Ê¾å¤ÎÁû²»¤Ç¤·¤¿¡£ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥É¥ß¥Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢°ËÆ£º»è½¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡£Ä«¥É¥é¤ÎÁ°´ü¸å´ü¼ç¿Í¸ø¤¬»Ê²ñ¤È¤·¤Æ¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ÈÇò»Ë¾å½é¡£ÍµÈ¤¬¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¹ÈÁÈ¤¬Í¥¾¡¤·¡¢¹ÈÁÈ34¾¡¡¢ÇòÁÈ40¾¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡22²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¿å¿¹¤«¤ª¤ê¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡ÖÄ»¼èº½µÖ¡Á¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸SP¡Á¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¡Ä¡©°áÁõ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿å¿¹¤«¤ª¤ê
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿å¿¹¤Î°áÁõ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î·ËÍ³Èþ¤µ¤ó¤¬º£Ç¯4·î¤Ë»àµî¡£ºòÇ¯¤â·Ë¤µ¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö·ËÀèÀ¸¤Î°Õ»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤¬·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡Öº£Ãå¤Æ¤¤¤ë¤³¤ì¤â·ËÀèÀ¸¡£ÀèÀ¸¤Î»×¤¤¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥É¥ì¥¹¤Ë¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤¤Ã¤È¤É¤³¤«¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢°ËÆ£º»è½¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡£Ä«¥É¥é¤ÎÁ°´ü¸å´ü¼ç¿Í¸ø¤¬»Ê²ñ¤È¤·¤Æ¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ÈÇò»Ë¾å½é¡£ÍµÈ¤¬¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¹ÈÁÈ¤¬Í¥¾¡¤·¡¢¹ÈÁÈ34¾¡¡¢ÇòÁÈ40¾¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£