¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢°ÛÎã¤ÎÇ¯Ëö¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Î²È¤â¼êÊü¤·¤¿¡×ÌÀ¤«¤¹
¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê69¡Ë¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¤Ë½Ð±é¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤³¤Î»þ´ü¡¢°ÛÎã¤ÎÀ¸ÊüÁ÷½Ð±é¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾å¾Â¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë´ó¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤«¤é1·î7Æü¤´¤í¤Þ¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î²È¤â¼êÊü¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¡£¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡Öº£Ç¯¤Ï12·î30Æü¤â¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡¢¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤é¡Ø¥¨¥Ã¡©¡Ù¤È¥¤¥ä¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÆ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÅÄºêÍ¤°ì¡Ê43¡Ë¤¬¶¦±é¡£¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÈÅÄºê¤¬Æ±´ü¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¾å¾Â¤Ï¡Ö¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Ï¡ËÃÎ¤é¤ó´Ö¤ËÇä¤ì¤Æ¤¿¤Ê¡£¤Ç¤â¡ÊÅÄºê¤â¡ËÇä¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ò»¶¤·¤¿ÏÂµí¤âÅÄºê¤ÎÆ±´ü¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¾å¾Â¡£¡ÖÀÎ¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤ÏÉñÂæ¤ò²¼¤ê¤¿¤é²¥¤ê¹ç¤¤¤Î¤±¤ó¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤Ê¤ó¤ä¤«¤é¡Ê¤¤¤Ä¤âÃçÎÉ¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ÅÄºê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÍèÇ¯¤ÏÆ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤â¥É¥«¥ó¤È¹Ô¤¯¡©¡¡¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤òÈ´¤¤¤Æ¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¡¢ÅÄºê¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÄã¶õÈô¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æº£Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¾å¸þ¤¤¤¿´¶¤¸¡£¤³¤³¤«¤éÍèÇ¯¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¾å¾Â¤Ï¡Ö¡ÊÅÄºê¤Ï¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬º¬¶¯¤¤¤ó¤ä¤«¤é¡¢¤¸¤ï¤Ã¤ÈÄ¹¤¯³èÌö¤Ç¤¤ë¡×¤È·ãÎå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£