»°¤¬Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÅ·µ¤¡¡ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀã¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¡¡Ë½É÷Àã¤Î¶²¤ì¤â¡¡´ØÅì¤Ï´¨ÃÈº¹¤ËÃí°Õ
31Æü(²Ð)Âç³¢Æü¤«¤é1·î1Æü(¿å)¸µÆü¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌÆüËÜ¤òÄÌ²á¤·¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤Ç¤ÏË½É÷Àã¤äË½É÷¤Î¶²¤ì¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¼¡Âè¤ËÀã¥¨¥ê¥¢¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£3Æü(¶â)°Ê¹ß¤ÏºÆ¤Ó¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼¤·¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÀã¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ËÃí°Õ¡£´ØÅì¤Ç¤Ï¤³¤ÎÀè¡¢µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç³¢Æü¡Á¸µÆü¡¡ËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¹ÓÅ·
31Æü(²Ð)Âç³¢Æü¤ÏÁ°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌÆüËÜ¤òÄÌ²á¤·¡¢1·î1Æü(¿å)¸µÆü¤Ë¤«¤±¤ÆÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢31Æü(²Ð)Âç³¢Æü¤«¤é1·î1Æü(¿å)¸µÆü¤Ë¤«¤±¤ÆÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤â´Þ¤á¤Æ¹¤¯Àã¤¬¹ß¤ê¡¢É÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Õ¤Ö¤¤ä¿á¤¤À¤Þ¤ê¡¢ÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤äËÌÎ¦¤Ï¡¢31Æü(²Ð)Âç³¢Æü¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢±«¤äÍë±«¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£31Æü(²Ð)Âç³¢Æü¤ÎÌë¤Ï¼¡Âè¤ËÀã¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢1·î1Æü(¿å)¸µÆü¤ÎÃëº¢¤Ë¤«¤±¤ÆÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Äãµ¤°µ¤ÎÈ¯Ã£¤ÎÄøÅÙ¤ä¿ÊÏ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¶üÏ©¡¦º¬¼¼¡¦½½¾¡ÃÏÊý¡¢ÅÏÅç¡¦ÛØ»³ÃÏÊý¡¢½©ÅÄ¸©±è´ß¤ä´ä¼ê¸©±è´ß¡¢»³·Á¸©¾±Æâ¤Ç¤ÏË½É÷Àã¤äË½É÷¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¡¢·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¶áµ¦ËÌÉô¤«¤éÃæ¹ñÃÏÊý¤Î»³±è¤¤¤Ç¤â31Æü(²Ð)Âç³¢Æü¤«¤é1·î1Æü(¿å)¸µÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¼¡Âè¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÀÑÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
3Æü(¶â)¤«¤é¤Þ¤¿¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼
2Æü(ÌÚ)¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ï´Ë¤ß¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÀã¤Ï¹ß¤êÊý¤Î¼å¤Þ¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢3Æü(¶â)¤«¤é4Æü(ÅÚ)¤Ï¤Þ¤¿Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀã¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹ß¤êÊý¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£U¥¿¡¼¥ó»þ´ü¤Ë¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ç¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¡¢¸òÄÌ¾ðÊó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
5Æü(Æü)¤«¤é6Æü(·î)¤ÏÄãµ¤°µ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤ò¿Ê¤ß¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤éËÌÎ¦¤ÏÀã¤ä±«¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤â½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¤²¹¤ÎÊÑ²½Âç¡¡4Æü(ÅÚ)º¢¤Ï¸·¤·¤¤´¨¤µ
¤³¤ÎÀè¡¢ÆÃ¤Ë´ØÅì¤ÇÆü¡¹¤Îµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢31Æü(²Ð)Âç³¢Æü¤Ï16¡î¤ÈÆîÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ11·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Í¼Êý°Ê¹ß¤ÏËÌÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢µ¤²¹¤¬µÞ¹ß²¼¡£°ìµ¤¤Ë´¨¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½éÆü¤Î½Ð¤ä½é·Ø¤Ë½Ð¤«¤±¤ëºÝ¤Ï¡¢ËüÁ´¤Ê´¨¤µÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1·î1Æü(¿å)¸µÆü¤È2Æü(ÌÚ)¤ÎÆüÃæ¤ÏÉ÷¤â¼¡Âè¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢Æüº¹¤·¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
3Æü(¶â)°Ê¹ß¤Ï´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï10¡î¤ÈÆüÃæ¤â¤ªÀµ·î¤é¤·¤¤´¨¤µ¤Ë¡¢4Æü(ÅÚ)¤Ï9¡î¤È¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«ÈÕ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£