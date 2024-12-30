¡Ú¤¤¤¤Ê¤ê¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¡ÛÊ¡ÂÞ2025¡¢¤ª¿©»ö³ä°ú·ô4000±ß¤¬3000±ß¤ÇÇã¤¨¤ë¤À¤È¡ª¡©ÀäÂÐÂ»¤·¤Ê¤¤Ê¡ÂÞ¤¸¤ã¤ó...¡£
¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î1Æü¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÊ¡ÂÞ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
1²ó¤ÎÃíÊ¸¤ÇÊ£¿ôËçÍøÍÑ¤Ç¤¤ë
Ê¡ÂÞ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¿©»ö³ä°ú·ô4000±ßÊ¬¡Ê500±ß¡ß8Ëç¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÄà¤ê¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1²ó¤ÎÃíÊ¸¤ÇÊ£¿ôËçÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¿©»ö³ä°ú·ô¤ÏÊ¡ÂÞ¹ØÆþÅ¹ÊÞ¤Î¤ßÍ¸ú¡£Í¸ú´ü¸Â¤Ï25Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
Ê¡ÂÞ¤Ï¸½¶â¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤Ç¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ä¤½¤ÎÂ¾ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢·ôÇäµ¡¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ÈÎÇä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô