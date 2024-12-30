¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡õ¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ÎÏÃÂê¿¶¤êÊÖ¤ê¡ª¡¡2024Ç¯1Ç¯´Ö¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹
¡¡º£Ç¯1Ç¯´Ö¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¿¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É´ØÏ¢¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢ÆÃ¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤â¤Î¡¢¤³¤ì¤«¤éÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Å´Æ»¡¦¥Ð¥¹¤Ç¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¡Ö¥¿¥Ã¥Á¾è¼Ö¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬Â³¡¹¤È¼Â»Ü
¡Ê¡Ö¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×ÂÐ±þ¼«Æ°²þ»¥µ¡¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×ÅëºÜ¥«¡¼¥É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×µ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤·¡¢¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¡¢»áÌ¾¡¢Í¸ú´ü¸Â¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×¤Î¥í¥´¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¾ðÊó¤Î¥«¡¼¥ÉÎ¢ÌÌ¤ËµºÜ¤¹¤ëÊý¼°¤ËÊÑ¤¨¤ë¥«¡¼¥É¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ó¥å¡¼¥«¡¼¥É¡ÊSuicaµ¡Ç½ÉÕ¤¥«¡¼¥É¤Ï¡Ö¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×ÈóÅëºÜ¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥µ¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥ë¡Ê½ðÌ¾Íó¡Ë¤âÇÑ»ß¤·¤¿¡£
¿Íµ¤¤ÎÅ´Æ»·Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
¡Êº¸¤«¤é¡¢¥Ó¥å¡¼¥«¡¼¥É ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡¢ÅìÉð¥«¡¼¥É¢¨2025Ç¯½ÕÈ¯¹Ô³«»ÏÍ½Äê¡Ë
¡¡au PAY ¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó°ì¿·¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£½¾Íè¤ÏÌµÎÁ¤À¤Ã¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤ÎÈ¯¹Ô¤ÏÍÎÁ¤È¤·¤¿¡Ê¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥«¡¼¥É¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ï°ú¤Â³¤ÌµÎÁ¡Ë¡£¥é¥¤¥Õ¥«¡¼¥É¤Î¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¡ÖV¥×¥ê¥«¡×¤âÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·¥Á¥ã¡¼¥¸²ÄÇ½¤ÊÊý¼°¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Öau PAY¡×¤«¤é¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥«¡¼¥É¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
È¯¹Ô¼ê¿ôÎÁÍÎÁ¤Î¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤Ï¤è¤ê°ÂÁ´¡¦ÊØÍø¤Ë
¡¡°ìÊý¡¢³ÚÅ·¥«¡¼¥É¤Ï¡Ö³ÚÅ·¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¡×¡Ê2024Ç¯7·î1Æü¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¡Ë¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¦·Ñ¾µ¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¿·¤¿¤Ë¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¡Ö³ÚÅ·¥«¡¼¥É¥×¥ê¤Ú¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤âÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î¡Ö¤ª¤³¤Å¤«¤¤¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ÖV¥×¥ê¥«¡×¡Ö³ÚÅ·¥«¡¼¥É¥×¥ê¤Ú¡×¤È¤â¡¢
¡Ö¥Í¥Ã¥È»ÙÊ§¤¤ÀìÍÑ¡¦»È¤¤ÀÚ¤ê·¿¡×¤«¤é
¡Ö¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥ÉÈ¯¹Ô¤Ç¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡¦·«¤êÊÖ¤·¥Á¥ã¡¼¥¸²ÄÇ½¡×
¤ÊÊý¼°¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
¡¡¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¡Ö¥¿¥Ã¥Á¾è¼Ö¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤ÎÅ´Æ»¡¦¥Ð¥¹¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼ç¤Ê2024Ç¯¤Ë¡Ö¥¿¥Ã¥Á¾è¼Ö¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Þ¤¿¤ÏËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿Å´Æ»²ñ¼Ò
¡¦²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡Ê24Ç¯12·î¡Ë¢¨
¡¦À¾ÉðÅ´Æ»¡Ê24Ç¯12·î¡Ë¢¨
¡¦ÅìµÞÅÅÅ´¡ÊÀ¤ÅÄÃ«Àþ¤â24Ç¯12·î¤«¤é³«»Ï¡Ë
¡¦°ËÆ¦È¢º¬Å´Æ»¡Ê24Ç¯12·î¡Ë¢¨
¡¦ÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¡Ê24Ç¯12·î¡Ë¢¨
¡¦µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´¡Ê24Ç¯12·î¡Ë¢¨
¡¦Osaka Metro¡Ê24Ç¯10·î¡Ë
¡¦¶áµ¦ÆüËÜÅ´Æ»¡Ê24Ç¯10·î¡Ë
¡¦ºåµÞÅÅÅ´¡Ê24Ç¯10·î¡Ë
¡¦ºå¿ÀÅÅ¼Ö¡Ê24Ç¯10·î¡Ë
¢¨°õ¤Ï°ìÉô¤ÎÏ©Àþ¡¦±Ø¤Î¤ß
ÃíÌÜ¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥«¡¼¥É¡Öd¥«¡¼¥É PLATINUM¡×
¡ÊÇ¯²ñÈñ2Ëü9700±ß¡Ë
¡¡º£Ç¯¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥«¡¼¥É¤Î¤¦¤Á¡¢Ç¯²ñÈñ2Ëü9700±ß¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥«¡¼¥É¡Öd¥«¡¼¥É PLATINUM¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ³«»ÏÄ¾¸å¡¢°ì»þ¼õÉÕÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢³ÚÅ·¥«¡¼¥É¤Ï2025Ç¯1·î1Æü¤«¤é¡¢Ç¯²ñÈñÍÎÁ¤Î³ÚÅ·¥«¡¼¥É²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö³ÚÅ·¥«¡¼¥É¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÄó¶¡¤òÍ½Äê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤ä¡ÖÌµÎÁ¥«¡¼¥É¤òÂ¸Ê¬¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¾¯¤·ÆÀ¤¹¤ë¡×¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÇ¯²ñÈñÍÎÁ¤Î¥«¡¼¥É¤ò¥Õ¥ë¤Ë»È¤¤ÅÝ¤·¤ÆÇ¯²ñÈñ°Ê¾å¤ËÆÀ¤¹¤ë¡×¤Û¤¦¤¬ËþÂÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¾õ¶·¤À¡£Ç¯²ñÈñÍÎÁ¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¤ä¥×¥é¥Á¥Ê¥«¡¼¥É¤ËÄñ¹³¤ò¤â¤Ä¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢·èºÑ¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È´ØÏ¢¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡ÊBCN¡¦º·²åÌî ÉçÈþ¡Ë
Å´Æ»¡¦¥Ð¥¹¤Ç¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¡Ö¥¿¥Ã¥Á¾è¼Ö¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬Â³¡¹¤È¼Â»Ü
¡Ê¡Ö¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×ÂÐ±þ¼«Æ°²þ»¥µ¡¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×ÅëºÜ¥«¡¼¥É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
¡ü¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÂ³¡¹
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×µ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤·¡¢¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¡¢»áÌ¾¡¢Í¸ú´ü¸Â¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×¤Î¥í¥´¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¾ðÊó¤Î¥«¡¼¥ÉÎ¢ÌÌ¤ËµºÜ¤¹¤ëÊý¼°¤ËÊÑ¤¨¤ë¥«¡¼¥É¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ó¥å¡¼¥«¡¼¥É¡ÊSuicaµ¡Ç½ÉÕ¤¥«¡¼¥É¤Ï¡Ö¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×ÈóÅëºÜ¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥µ¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥ë¡Ê½ðÌ¾Íó¡Ë¤âÇÑ»ß¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é¡¢¥Ó¥å¡¼¥«¡¼¥É ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡¢ÅìÉð¥«¡¼¥É¢¨2025Ç¯½ÕÈ¯¹Ô³«»ÏÍ½Äê¡Ë
¡¡au PAY ¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó°ì¿·¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£½¾Íè¤ÏÌµÎÁ¤À¤Ã¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤ÎÈ¯¹Ô¤ÏÍÎÁ¤È¤·¤¿¡Ê¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥«¡¼¥É¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ï°ú¤Â³¤ÌµÎÁ¡Ë¡£¥é¥¤¥Õ¥«¡¼¥É¤Î¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¡ÖV¥×¥ê¥«¡×¤âÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·¥Á¥ã¡¼¥¸²ÄÇ½¤ÊÊý¼°¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Öau PAY¡×¤«¤é¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥«¡¼¥É¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
È¯¹Ô¼ê¿ôÎÁÍÎÁ¤Î¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤Ï¤è¤ê°ÂÁ´¡¦ÊØÍø¤Ë
¡¡°ìÊý¡¢³ÚÅ·¥«¡¼¥É¤Ï¡Ö³ÚÅ·¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¡×¡Ê2024Ç¯7·î1Æü¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¡Ë¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¦·Ñ¾µ¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¿·¤¿¤Ë¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¡Ö³ÚÅ·¥«¡¼¥É¥×¥ê¤Ú¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤âÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î¡Ö¤ª¤³¤Å¤«¤¤¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ÖV¥×¥ê¥«¡×¡Ö³ÚÅ·¥«¡¼¥É¥×¥ê¤Ú¡×¤È¤â¡¢
¡Ö¥Í¥Ã¥È»ÙÊ§¤¤ÀìÍÑ¡¦»È¤¤ÀÚ¤ê·¿¡×¤«¤é
¡Ö¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥ÉÈ¯¹Ô¤Ç¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡¦·«¤êÊÖ¤·¥Á¥ã¡¼¥¸²ÄÇ½¡×
¤ÊÊý¼°¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
¡¡¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¡Ö¥¿¥Ã¥Á¾è¼Ö¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤ÎÅ´Æ»¡¦¥Ð¥¹¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼ç¤Ê2024Ç¯¤Ë¡Ö¥¿¥Ã¥Á¾è¼Ö¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Þ¤¿¤ÏËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿Å´Æ»²ñ¼Ò
¡¦²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡Ê24Ç¯12·î¡Ë¢¨
¡¦À¾ÉðÅ´Æ»¡Ê24Ç¯12·î¡Ë¢¨
¡¦ÅìµÞÅÅÅ´¡ÊÀ¤ÅÄÃ«Àþ¤â24Ç¯12·î¤«¤é³«»Ï¡Ë
¡¦°ËÆ¦È¢º¬Å´Æ»¡Ê24Ç¯12·î¡Ë¢¨
¡¦ÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¡Ê24Ç¯12·î¡Ë¢¨
¡¦µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´¡Ê24Ç¯12·î¡Ë¢¨
¡¦Osaka Metro¡Ê24Ç¯10·î¡Ë
¡¦¶áµ¦ÆüËÜÅ´Æ»¡Ê24Ç¯10·î¡Ë
¡¦ºåµÞÅÅÅ´¡Ê24Ç¯10·î¡Ë
¡¦ºå¿ÀÅÅ¼Ö¡Ê24Ç¯10·î¡Ë
¢¨°õ¤Ï°ìÉô¤ÎÏ©Àþ¡¦±Ø¤Î¤ß
ÃíÌÜ¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥«¡¼¥É¡Öd¥«¡¼¥É PLATINUM¡×
¡ÊÇ¯²ñÈñ2Ëü9700±ß¡Ë
¡¡º£Ç¯¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥«¡¼¥É¤Î¤¦¤Á¡¢Ç¯²ñÈñ2Ëü9700±ß¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥«¡¼¥É¡Öd¥«¡¼¥É PLATINUM¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ³«»ÏÄ¾¸å¡¢°ì»þ¼õÉÕÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢³ÚÅ·¥«¡¼¥É¤Ï2025Ç¯1·î1Æü¤«¤é¡¢Ç¯²ñÈñÍÎÁ¤Î³ÚÅ·¥«¡¼¥É²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö³ÚÅ·¥«¡¼¥É¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÄó¶¡¤òÍ½Äê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤ä¡ÖÌµÎÁ¥«¡¼¥É¤òÂ¸Ê¬¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¾¯¤·ÆÀ¤¹¤ë¡×¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÇ¯²ñÈñÍÎÁ¤Î¥«¡¼¥É¤ò¥Õ¥ë¤Ë»È¤¤ÅÝ¤·¤ÆÇ¯²ñÈñ°Ê¾å¤ËÆÀ¤¹¤ë¡×¤Û¤¦¤¬ËþÂÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¾õ¶·¤À¡£Ç¯²ñÈñÍÎÁ¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¤ä¥×¥é¥Á¥Ê¥«¡¼¥É¤ËÄñ¹³¤ò¤â¤Ä¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢·èºÑ¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È´ØÏ¢¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡ÊBCN¡¦º·²åÌî ÉçÈþ¡Ë