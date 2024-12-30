½÷»ÒÀäÂÐ½÷²¦¡¦°ËÂô ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ò°ú¤«¤»¤ëÉÝ¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖRIZIN¡¡DECADE¡×¤ÎÂè2Éô¡ÖRIZIN49¡×¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤¬30Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£RIZIN½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé²¦¼Ô¡¦°ËÂôÀ±²Ö¡Ê27¡áRoys¡¡GYM/JAPAN¡¡TOP¡¡TEAM¡Ë¤Ï48¡¦90¥¥í¤Ç·×ÎÌ¤ò¥Ñ¥¹¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥ë¥·¥¢¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥ë¥¬¥ê¥à¡Ê20¡á¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤â49¡¦0¥¥í¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿°ËÂô¤Ï¡Ö¤¢¤·¤¿¤Ï²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò°ú¤«¤»¤ëÉÝ¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¨¤ß¤Î¤¢¤ë°ËÂô¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ë¥·¥¢¤Ï14ÀïÌµÇÔ¤ÎÁê¼ê¤Ë¡Ö¤¢¤·¤¿¤â¾¡¤Ã¤ÆÌµÇÔ¤ÎÁª¼ê¤Ë¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤ë¡×É¡Â©¤¬¹Ó¤«¤Ã¤¿¡£