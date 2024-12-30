ÎëÌÚ¤¬¥¯¥ì¥Ù¥ë¤Ø¥ê¥Ù¥ó¥¸É¬¤º ¡Ö1¥é¥¦¥ó¥ÉKO¤Ç¾¡¤Á¤Þ¤¹¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖRIZIN¡¡DECADE¡×¤ÎÂè2Éô¡ÖRIZIN49¡×¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤¬30Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£RIZIN¥Õ¥¡¥¶¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÎëÌÚÀéÍµ¡Ê25¡á¥¯¥í¥¹¥Ý¥¤¥ó¥ÈµÈ¾Í»û¡Ë¤Ï66¡¦0¥¥í¤Ç·×ÎÌ¤ò¥Ñ¥¹¡£Ä©Àï¼Ô¤Ç¸µ²¦¼Ô¤Î¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¡Ê35¡á¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤â66¡¦0¥¥í¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¥¯¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡Ö¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤·¤¿¤¤¤¤»î¹ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë²¦¼Ô¤Ï¡Ö²¶¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥ì¥Ù¥ë¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡£1¥é¥¦¥ó¥ÉKOÀë¸À¤·¤Þ¤¹¡×¤È1Ç¯È¾Á°¤Ï¥¯¥ì¥Ù¥ë¤Î400¥°¥é¥à¤ÎÂÎ½ÅÄ¶²á¤Ç»î¹ç¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬ÇÔÀï¤·¡¢Ìµ¸ú»î¹ç¡£°ø±ï¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ëº£²ó¤ÏÉ¬¤ºKO¤Ç¤Î´°Á´·èÃå¤Ç¤ÎËÉ±Ò¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£