»ÒÇ¤¬¡ØÂç¹¥¤¤ÊÂç·¿¸¤¡Ù¤È¤ªÃë¿²¤·¤¿¤é¡¢Âç·¿¸¤¤¬¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø¥¤¥±¥á¥óÂÐ±þ¡Ù¤¬5ËüºÆÀ¸¡Ö°ú¤´ó¤»¤Æ¤ë¤Î¥¤¥±¥á¥ó²á¤®¤ë¡×¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Æ²¿¤è¤ê¡×
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹õ¥é¥Ö¤ÈÊÝ¸îÇ¤ÎÆü¾ï¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÒÇ¤¬Âç·¿¸¤¤ËÊú¤«¤ì¤ÆÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£Âç·¿¸¤¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë»ÒÇ¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2É¤¤Î¿²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï5Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃçÎÉ¤·¤Î¥³¥¦¤¯¤ó¤È¥à¥Ë¤¯¤ó
ÃãÇòÇ¤Î¥³¥¦¤¯¤ó¤ÈÂç·¿¸¤¤Î¥à¥Ë¤¯¤ó
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃãÇòÇ¤Î¡Ö¥³¥¦¡×¤¯¤ó¤ÈÂç·¿¸¤¤Î¡Ö¥à¥Ë¡×¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥¦¤¯¤ó¤Ï¥à¥Ë¤¯¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤³¤ÎÆü¤â»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥à¥Ë¤¯¤ó¤ÎÁ°Â¤¬¥³¥¦¤¯¤ó¤Î¼ª¤ËÄ¾·â
¤½¤ì¤Ç¤âÌ²¤êÂ³¤±¤ë¥³¥¦¤¯¤ó
¥à¥Ë¤¯¤ó¤Î²£¤Çµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥¦¤¯¤ó¡£¥à¥Ë¤¯¤ó¤¬Æ°¤¤¤¿¤È¤¡¢²á¤Ã¤ÆÁ°Â¤¬¥³¥¦¤¯¤ó¤Î¼ª¤ËÄ¾·â¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥³¥¦¤¯¤ó¤ÏÌ²¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥³¥¦¤¯¤ó¤Ï¥à¥Ë¤¯¤ó¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
°ì½ï¤Ë¿²¤¿¤¤
¥à¥Ë¤¯¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤¤¥³¥¦¤¯¤ó
¤½¤Î¤Þ¤Þ°ì½ï¤ËÌ²¤ë¤³¤È¤Ë
¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¥à¥Ë¤¯¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ë¡¢¥³¥¦¤¯¤ó¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥¦¤¯¤ó¤Ï¥à¥Ë¤¯¤ó¤Î¤ªÊ¢¤Î¤¢¤¿¤ê¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ2É¤¤Ï°ì½ï¤ËÌ²¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥à¥Ë¤¯¤ó¤Ï¥³¥¦¤¯¤ó¤ò¼«Ê¬¤Î¤½¤Ð¤Ë°ú¤´ó¤»¤Æ¡¢Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ËÊú¤¤¤ÆÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£¥³¥¦¤¯¤ó¤â¥à¥Ë¤¯¤ó¤Î¤ªÊ¢¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë´é¤ò¤¦¤º¤á¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥à¥Ë¤¯¤ó¤Î¤½¤Ð¤¬ÎÉ¤¤¥³¥¦¤¯¤ó
¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°2É¤
¥à¥Ë¤¯¤ó¤¬µ¯¤¤ÆÆ°¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥³¥¦¤¯¤ó¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¥à¥Ë¤¯¤ó¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥³¥¦¤¯¤ó¤Ï¥à¥Ë¤¯¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤ä¤Ï¤ê¥à¥Ë¤¯¤ó¤Î¤½¤Ð¤¬°Â¿´¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶¹¤¤¤È¤³¤í¤ËÌµÍý¤ä¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥à¥Ë¤¯¤ó¤Î´é¤Î²¼¤Ç¿²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥à¥Ë¤¯¤ó¤Î¤ª¿¬¤ò¤Ê¤á¤Ê¤á
¥à¥Ë¤¯¤ó¤Î¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¥³¥¦¤¯¤ó
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥à¥Ë¤¯¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤¤¥³¥¦¤¯¤ó¡£¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥à¥Ë¤¯¤ó¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥à¥Ë¤¯¤ó¤¬¤ªÊ¢¤ÎÊÕ¤ê¤òçÓ¤á¤ë¤È¡¢¥³¥¦¤¯¤ó¤â°ì½ï¤ËçÓ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤Î¤¢¤È¡¢¥³¥¦¤¯¤ó¤Ï¥à¥Ë¤¯¤ó¤Î¤ª¿¬¤òçÓ¤á»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥à¥Ë¤¯¤ó¤Î¤ª¿¬¤òçÓ¤á¤ë¥³¥¦¤¯¤ó
¥³¥¦¤¯¤ó¤¬¥à¥Ë¤¯¤ó¤Î¤ª¿¬¤òçÓ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡ÖçÓ¤á¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£°ìÊý¤Ç¥à¥Ë¤¯¤ó¤Ï·ù¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤»¤º¡¢¥³¥¦¤¯¤ó¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£2É¤¤¬ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ÆÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¤ª¸ß¤¤¤òÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¥à¥Ë¤¯¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Æ¥¤¥±¥á¥ó¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÌþ¤ä¤·¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹õ¥é¥Ö¤ÈÊÝ¸îÇ¤ÎÆü¾ï¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥³¥¦¤¯¤ó¤È¥à¥Ë¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2É¤¤¬ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹õ¥é¥Ö¤ÈÊÝ¸îÇ¤ÎÆü¾ï¡Ù¤µ¤Þ
¼¹É®¡§shiromike
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£