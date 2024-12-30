¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤ÎËÙ¸ý¤¬·×ÎÌ¥Ñ¥¹ ¡ÖÉ¬¤º¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹¡×¤ÈKOÀë¸À
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖRIZIN¡¡DECADE¡×¤ÎÂè2Éô¡ÖRIZIN49¡×¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤¬30Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£RIZIN¥Õ¥é¥¤µé¡Ê57¥¥í°Ê²¼µé¡Ë²¦¼Ô¡¦ËÙ¸ý¶³»Ê¡Ê34¡áATT¡Ë¤Ï56¡¦95¥¥í¤Ç·×ÎÌ¤ò¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£·×ÎÌ¸å¤Î¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤·¤¿É¬¤º¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈKOÀë¸À¡£Á°Æü¤Î¸ÄÊÌ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£UFC¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏUFC¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈUFCºÆÄ©Àï¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡Ä©Àï¼Ô¤Î¥¨¥ó¥«¥¸¥à¡¼¥í¡¦¥º¡¼¥ë¡¼¡Ê35¡áÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¤â56¡¦95¥¥í¤Ç¥Ñ¥¹¡£¡Ö¥Ù¥ë¥È¤òÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¡×¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£