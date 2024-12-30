ÅìÌî¹¬¼£¡¢Åì½Ð¾»Âç¤Î¼Çµï¤òÀä»¿¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¨¥í¤¤¡×¡Ö¥¤¥Á¥³¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊú¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡ÅìÌî¹¬¼£¤¬¡¢2023Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÊ¡ÅÄÂ¼»ö·ï¡Ù¤ÇÅì½Ð¾»Âç¤¬±é¤¸¤¿ÌòÊÁ¤ò¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¨¥í¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¼Çµï¤òÀä»¿¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥¨¥í¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿Åì½Ð¤ÎÌò
¡¡12·î28Æü¡¢ÅìÌî¹¬¼£¤È¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¿·ÈÖÁÈ¡Ø¹ñ¶¥Ç¥¹¥í¡¼¥É¡Ù¡ô4¤¬¡¢ABEMA¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¹ñ¶¥Ç¥¹¥í¡¼¥É¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ë¤¢¤ë¹ñ¶¤òÌ¿¤¬¤±¤Ç±Û¤¨¤ë¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ËÜÈÖÁÈ¤Î´ë²è¡¦Áí¹ç±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÉÔÌë¾ë¤Ï¤Ê¤¼²ó¤ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢ÂçÁ°¥×¥¸¥ç¥ë¥¸¥ç·òÂÀ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢¥×¥¸¥ç¥ë¥¸¥çD¡Ë¡£¥×¥¸¥ç¥ë¥¸¥çD¤¬³Æ¹ñ¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤ËÉë¤¡¢¤Ê¤¼¿Í¡¹¤Ï´í¸±¤òËÁ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤Î¿¿¼Â¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÇ÷¤ëÈÖÁÈ¤À¡£
¡¡ÈÖÁÈºÇ¸å¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿Åì½Ð¤Ë¡Ö´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤Î±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á¥¤òÁæ¤°Ìò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤¿ÅìÌî¡£¡ØÊ¡ÅÄÂ¼»ö·ï¡Ù¤ÇÅì½Ð¤ÏÁ¥Æ¬¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅìÌî¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬ÀïÁè¤Ë¤«¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢½÷À¤¬1¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¨¥í¤¯¤Æ¡¢Â¼¤ÎÄ´ÏÂ¤òÍð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ã¶Æá¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ä½÷À¤¬¥¤¥Á¥³¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊú¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡Åì½Ð¤Ï½é¤á¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤éÅìÌî¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¨¥í¤¯¤ÆÂ¼¤ÎÄ´ÏÂ¤òÍð¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¡£Çú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¸À¤¤Êý¤è¤Í¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£