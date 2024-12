ロサンゼルスドジャース所属の大谷翔平投手が、日本時間の12月29日にInstagramを更新し、真美子夫人の第1子妊娠を公表した。

大谷は「Can’t wait for the little rookie to join our family soon!」とメッセージを投稿。「もうすぐ小さなルーキーが家族に加わることが待ちきれない」と気持ちを綴っている。

この書き込みにコメント欄では《おめでとうございます本当に何もかもが私たちを笑顔に、幸せにして下さるニュース全てに感謝します》《おめでとうございますおふたりのJr.の誕生が待ちきれないですね!! 真美子さんも翔平くんも体調に気をつけて下さいね》《新しい家族が出来るのですね。おめでとうございます年末に嬉しいニュースですね》といった祝福のメッセージが相次いでいる。

好きなタイプは「ゴリマッチョ」

さらにネット上では《真美子さんの夢が叶うね》《今年大谷さんの夢が叶って今度は妻真美子さんの『お母さんになる』という夢も来年叶うと思うとほんとにほっこりする》といった声も聞かれる。

真美子夫人の“夢”についてスポーツ紙記者が解説する。

「真美子さんはバスケットボール選手時代のプロフィールで、将来の夢について《お母さん!》と記していました。今回、まさに夢が叶ったため、ネット上では喜びの声が相次いでいるのでしょう。

真美子夫人は常に一歩下がった立場から夫である大谷を支えるしとやかな妻として注目されてきてきました。今回のさりげない発表も、好感度を上げていますね。ちなみに同じプロフィールでは、好きな男性のタイプを《ゴリマッチョ》と記しており、こちらも大谷選手そのものではと密かな話題となっています」

大谷は、2024年2月に自身のInstagramで真美子夫人との結婚を発表。野球では好成績を残すも私生活では波乱もあったと前出のスポーツ紙記者が続ける。

「3月には水原一平通訳が違法スポーツ賭博に関与していたと明らかに。大谷選手の口座から約6億8000万円が送金されていました。さらにプライベートにも注目が集まり、5月にはロサンゼルスの高級住宅街に約12億円の豪邸を購入しましたが、豪邸の間取りなどが取り上げられ、メディアに晒される事態も起きました。特に“現地取材”をした日本テレビとフジテレビには大きな批判が集まり、物件は管理やプライバシーの点でも問題があるためか、引っ越しをしないまま売却されたと報じられています」

今回の妊娠発表は、温かくひっそりと見守るのが一番かもしれない。