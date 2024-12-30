¥°¥é¥ó¥É ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È Ê¡²¬25Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¡¢¡È¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐ¡É¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈBOX
¥°¥é¥ó¥É ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È Ê¡²¬¤Ï¡¢2025Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¥Ó¡¼ ¥¸¥å¥¨¥ë(Be Je-well)¡×¤ò2025Ç¯1·î22Æü(¿å)¤«¤é3·î14Æü(¶â)¤Þ¤Ç¡¢1F ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥¶ ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È ¥¨¥Õ¡×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¥ô¥¡¥í¡¼¥Ê¼Ò¤Î¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈBOX
¥°¥é¥ó¥É ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È Ê¡²¬¤¬2025Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ô¥¡¥í¡¼¥Ê¼Ò¤Ë¤è¤ë¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£¥«¥«¥ª¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢100¡ó¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¤µ¡¢¡È¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¥¥ã¥é¥á¥ë¤ä¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤É
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¼«²ÈÀ½¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥×¥é¥ê¥Í¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¤¬¹á¤Ð¤·¤¤¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥Î¥ï¥¼¥Ã¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¥Ô¥å¡¼¥ì¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¡×¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ô¥å¡¼¥ìÆþ¤ê¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤È¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥å¥ì¤ò½Å¤Í¤¿¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Î3¼ï¤¬Â·¤¦¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¡Ö¥Ó¡¼ ¥¸¥å¥¨¥ë¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î22Æü(¿å)¡Á3·î14Æü(¶â)
¾ì½ê¡§¥°¥é¥ó¥É ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È Ê¡²¬ 1³¬ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥¶ ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È ¥¨¥Õ¡×¥·¥ç¥Ã¥×
½»½ê¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è½»µÈ1-2-82
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á18:00
²Á³Ê¡§3¸ÄÆþ¤ê 2,000±ß¡¢6¸ÄÆþ¤ê 3,800±ß
¡ÚÍ½Ìó¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
TEL¡§092-282-2803(¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó)
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥°¥é¥ó¥É ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È Ê¡²¬25Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¡¢¡È¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐ¡É¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈBOX