¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û22Ç¯Ï¢Â³22²óÌÜ½Ð¾ì¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡¡º£Ç¯¤â¥É¥ß¥Î±é½Ð¡Ö¥ê¥Ï¤Ç¤ÏµîÇ¯°Ê¾å¤ÎÁû²»¡×
¡ãÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡ä¡þ30Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë
22Ç¯Ï¢Â³22²óÌÜ½Ð¾ì¤Î±é²Î²Î¼ê¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê51¡Ë¤Ï¡ÖÄ»¼èº½µÖ¡Á¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸SP¡Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢2Ç¯Ï¢Â³¥É¥ß¥Î¤ò»È¤Ã¤¿±é½Ð¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
ºòÇ¯¤Ï¡ÖÆü¸þÌ¨¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢3Ëü7000¸Ä¤Î¥É¥ß¥Î¤ò»ÈÍÑ¡£·ËÍ³Èþ¤µ¤ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°áÁõ¤¬ÀÖ¤«¤éÇò¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿»£±Æ¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ö22²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤êÄ¾¤¹¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£¡Öº£²ó¤Ï22²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¤â¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤ªµ¤¤Å¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍèÇ¯¤Ï30¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÁ´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¥É¥ß¥Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºòÇ¯¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Å³Ý¤±¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö»ä¤â¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥ê¥Ï¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯°Ê¾å¤ÎÁû²»¤Ç¤·¤¿¡×¡£
ºòÇ¯¤Ï¡Ö¡Ê¥É¥ß¥Î¤ò¡ËÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²Î¤¬¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤âÀµÄ¾¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤«¤âÆÉ¤Þ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£²Î¤Ë¤â¡¢¥É¥ß¥Î¤Ë¤â½¸Ãæ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Ë»¤·¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤Ë¶»¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ö¸Ä¿ô¤Ç¸À¤¦¤È¡¢µîÇ¯¤È¤µ¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö±é²Î³¦¤Î¤±¤ó¶Ì¤È°ì½ï¤Ç¡¢¥®¥Í¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£