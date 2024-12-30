¡Ö¥¹¥­¥í¡¼¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¹¥¤­¤Ê¤éÀµ²ò¤·¤¿¤¤¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¡Ö¥¹¥­¥í¡¼¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©

¡Ö¥¹¥­¥í¡¼¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

¹â¾¾Èþºé»á¤Ë¤è¤ëºîÉÊÌ¾¤Ç¤¹¡ª

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡Ö¥¹¥­¥Ã¥×¤È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª

¥¹¥­¥í¡¼¤Ï¡¢·î´©¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢2023Ç¯4·î¤è¤ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤·¤¿¥¹¥¯¡¼¥ë¥é¥¤¥Õ¡¦¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¹¡£

ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ø¤Î¶¦´¶ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥é¥¤¥Õ¡¦¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ

¡¦¡Ø¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡Ù
¡¦¡ØTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¹¥­¥Ã¥×¤È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ù

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô