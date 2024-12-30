STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

»¥ËÚ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤ÇÂçÇ¼²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê2024Ç¯12·î30Æü¡Ë

¤³¤È¤·¤ÎÇäÇãÂå¶â¤ÏµîÇ¯¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ê6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë1000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

»¥ËÚ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¤³¤È¤·¤Î½ÐÍè¹â¤Ï¤ª¤è¤½2²¯7000Ëü³ô¡¢ÇäÇãÂå¶â¤Ï¤ª¤è¤½1020²¯±ß¤ÇµîÇ¯¤è¤ê80¡óÁý¤ÈÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

»¥ËÚ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇäÇãÂå¶â¤¬1000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Î¿Íµ¤¤¬ÂçÉý¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç»¥¾Ú¤ÎÀÐ°æÍý»öÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¹ñÆâ³°¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢ÍèÇ¯¤¬°ÂÄê¤·¤¿Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦µ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÍèÇ¯¤Ø¤ÎÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£