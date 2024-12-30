±ü¸¶´õË¾¡Ö¥·¥À¥Þ¥Ä¿´ÇÛ¡×¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼²á¹óÆüÄø¡õ¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡ÈÄ¶¡ÉÂ¿Ë»¥·¥À¥Þ¥Ä¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ë
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Ç¡¢£±£¶Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹Æ¼¥á¥À¥ë¤Î±ü¸¶´õË¾¡ÊÂÀÍÛ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡ÈÄ¶¡ÉÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ë½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î»ÖÅÄÀéÍÛ¡¢¾¾»³ÆàÌ¤ÁÈ¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿¥·¥À¥Þ¥Ä¡£¸ÞÎØ¸å¤Ï»î¹ç¿ô¤ÎÂ¿¤¤¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤È¡ÈÄ¶¡ÉÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾»³¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤«¤éÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤»¤ºÌó£²½µ´Ö¤ÎµÙÍÜ¤ò¼è¤ë¤¬¡¢²á¤´¤·Êý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¸ÞÎØ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ê¸º¤Ã¤¿¡ËÂÎ½Å¤¬Ìá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ìÇº¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö±ÉÍÜ»Î¤µ¤ó¤Ë¡ØµÙ¤ß¤Î´Ö¤Ï¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·§ËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï£±£±·î¡¢Á´ÆüËÜÁí¹çÁª¼ê¸¢¤Ï£±£²·î¤È¡¢ÆüËÜ³«ºÅ¤ÎÂç²ñ¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¤è¤êÂ¿Ë»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¡£±ü¸¶¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥·¥À¥Þ¥Ä¤¬¿´ÇÛ¡£ËÜÅö¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¡£¡Ê£²½µ´Ö¤ÎµÙ¤ß¤Ç¤Ï¡ËÁ´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤Ë¤«¤±¡¢¡Ö¡Ê³«ºÅ¤Î¡Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡£¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó³¦¤ÎÀïÎ¬¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Ï²ÝÂê¤¬Â¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£