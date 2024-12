ドジャース専属の地元放送局「スポーツネットLA」女性リポーターのキルステン・ワトソンさんが29日(日本時間30日)にインスタグラムを更新。誕生日の祝福に感謝した。

28日(同29日)に誕生日を迎えたワトソンさんは「thank you for all the birthday wishes, I’m so grateful(誕生日祝ってくれてありがとう、本当に感謝しています)」とつづり、5本のろうそくが立てられた青と白のチェック柄のホールケーキを前に笑顔を見せた。